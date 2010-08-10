مرحله دوم لیگ برتر دوچرخه سواری قهرمانان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابتهای دوچرخه سواری کورسی لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی دو روز به میزبانی شهرستان نهاوند همدان با حضور 70 ورزشکار از 10 تیم پیگیری شد که در پایان مسابقه تایم تریل انفرادی کورسی علیرضا حقی از تیم آساک دوچرخ به عنوان قهرمانی دست یافت. بهنام خسروشاهی از تیم پتروشیمی تبریز در رده دوم قرار گرفت. امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی هم سوم شد.

در بخش استقامت جاده 50 رکابزن مسیر 110 کیلومتری را در این شهر پیمودند که در نهایت امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی اول شد. فرشاد صالحیان از همین تیم دوم و علی نعمتی از تیم همدان در مکان سوم ایستاد.

در پایان این مرحله تیم دانشگاه آزاد با 2123 امتیاز درصدر جدول رده بندی قرارگرفت، تیم آساک دوچرخ با 1880 امتیاز شد و تیم پتروشیمی تبریز با 1577 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

شهرداری مهریز با 1301 امتیاز، ترافیک تهران با 1085 امتیاز، مس کرمان با 1003 امتیاز، همدان با 981 امتیاز، نیروی هوایی با 819 امتیاز، نوسازی مدارس یاسوج با 813 امتیاز، پیکان با 756 امتیاز و گلستان با 612 امتیاز به ترتیب در رده های چهارم تا یازدهم جدول قرارگرفتند. تیم نوسازی مدارس زنجان امتیازی کسب نکرد.

