محمد‌مهدی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف اعم از خدمات ورزشی، تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های لبنی، مکانیزاسیون کشاورزی، تولید روکش صندلی، نماکاری، دامپروری، رنگرزی و کیسه‌سازی هستند.

وی اضافه کرد: پروژه‌های عمرانی که همزمان با هفته تعاون آذربایجان‌شرقی به بهره‌برداری می‌رسند در شهرهای تبریز، مرند، بستان‌آباد، کلیبر، شبستر و هریس قرار دارند.

مدیر کل تعاون آذربایجان‌شرقی تعداد کل تعاونی‌های ثبت شده در آذربایجان‌شرقی را پنج هزار و 597 تعاونی خواند و تاکید کرد: این تعداد تعاونی زمینه اشتغال 52 هزار و 344 نفر را در استان فراهم آورده‌اند.

وی افزود: سرمایه ثبتی شرکت‌های تعاونی ثبت شده در استان نیز بالغ بر 10 هزار و 226 میلیارد ریال و تعداد اعضای آنها بالغ بر یک میلیون و 163 هزار و 853 نفر (بدون احتساب تعاونی‌های سهام عدالت) هستند.

اعلائی با اشاره به برنامه‌های هفته تعاون در استان اظهار داشت: برنامه‌های هفته تعاون در آذربایجان‌شرقی با برگزاری این نشست مطبوعاتی کلید خورد و در هفته‌های آینده ویژه برنامه‌های متنوعی از سوی این اداره کل برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: دیدار تعاونگران استان با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی، حضور در نمازجمعه و مزار شهدا به منظور تجدید میثاق با شهدا و امام شهدا، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در شهرستان‌های استان از جمله این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

اداره کل تعاون آذربایجان‌شرقی به منظور شناساندن ظرفیت‌های بخش تعاون استان تور یک روزه بازدید از این ظرفیت‌ها را برای خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ترتیب داد که در پایان خبرنگاران ضمن بازدید از این تعاونی‌ها در نشست مطبوعاتی مدیر کل تعاون استان حضور یافتند.