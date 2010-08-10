حضور 50 نهاد حوزوی در نمایشگاه قرآن/ بانک قرآنی کشور تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه بخش حوزوی نمایشگاه قرآن با حضور آیت الله سیداحمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و همچنین حجت‌الاسلام فاکر مدیر بخش حوزه نمایشگاه برگزار شد.

آیت الله خاتمی در مراسم افتتاحیه بخش حوزوی نمایشگاه قرآن با اشاره به حضور عالمان دینی، قرآن پژوهان، قاریان و سایر خادمان قرآن در این مراسم گفت: این مکان جای خطابه نیست، بلکه جای ارائه گزارش است.

حجت الاسلام خاتمی با بیان دیدگاههایی که در مورد ارتباط حوزه با قرآن مطرح می شود متذکر شد: متاسفانه در این بخش عقاید و نظرات افراطی، زیاده گویی و بی مهری دیده می‌شود.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: ابتدا دیروز را مطرح می‌کنم که وضعیت حوزه ها در ارتباط با قرآن بسیار مناسب بود و امروز چگونه حوزه باید در این حیطه فعال شود. اینکه گفته می شود در گذشته در حوزه اقبالی به قرآن نبود، مسئله درستی نیست. علمای حوزه توجه خاصی به قرآن داشتند. در مباحث فقهی و احکامی نیز حوزه همواره به رسالت خود عمل کرده است .



درس حوزه علمیه در ادامه عنوان کرد: عده ای معتقد هستند می‌توان مباحث اصول را بدون باز کردن قرآن فرا گرفت، این باور غلط و نادرستی است. در بحث تفسیر قرآن حوزه های علمیه خوش درخشیده اند. تفسیرالمیزان علامه طباطبایی حاصل کار یک دانش آموخته مکتب حوزه نجف است. مرحوم علامه طباطبایی شاگرد برجسته مرحوم نائینی است.

عضو هئیت رئیسه مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: در نیم قرن اخیر در حوزه علمیه قم تفسیر قرآن به عنوان درس مطرح و مورد توجه مد نظر بوده است و آغازگر این حرکت در حوزه مرحوم علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم در قالب تفسیر المیزان بود. درس تفسیر آیت الله مشکینی و خزعلی همواره از دروس مطرح حوزه بوده است.

حجت الاسلام سیداحمد خاتمی در رابطه با وضعیت امروز حوزه گفت: در حال حاضر دروس تفسیر قرآن به عنوان درس رایج حوزی مطرح است. باید رشته های تخصصی در حوزه داشته و مراکز برجسته مهمی در حوزه های قم، خراسان، اصفهان و تهران به فعالیتهای مختلفی می پردازند . افتخار داریم که در حوزه در خدمت فقه، اصول و قرآن هستیم.

این مدرس حوزه گفت: برای ایجاد توجه بیشتر به عرصه های مختلف قرآنی باید مجلات مختلفی در حوزه های ادبی، عرفانی، فلسفی، مذهبی مطرح شوند.

وی تأکید: باید مرکزی برای نظارت فعالیتهای قرآنی تشکیل شود.در طول این دهه دارالقرآنهای زیادی تشکیل شده است و بخش خصوصی هم در این عرصه به فعالیت مستمر مشغول است. باید مراکزی وجود داشته باشد تا بر این فعالیتها نظارت تام و کاملی داشته باشد. متأسفانه انحرافاتی که در برخی قرآنهای تصحیح شده دیده می‌شود لزوم چنین مرکزی را ضروری می‌کند. در این عرصه فقط بخشهایی از وزارت ارشاد کارهای مقدماتی نظارت را انجام می‌دهد.

خاتمی در بخش پایانی سخنان خود درباره لزوم ایجاد مرکزی تحت عنوان مباحث قرآنی گفت: باید چنین مراکزی برای رفع شبهات قرآنی تأسیس و راه‌اندازی شوند. تشکیل بانک قرآنی یکی دیگر از لزومات این عرصه است و تمام مفسران، قاریان و حافظان قرآن را مورد شناسایی قرار داده و به یک اطلاعات کامل و جامع دست یابیم.

حجت‌الاسلام فاکر مدیر بخش حوزه نیز ضمن ارائه گزارش درباره برگزاری و راه اندازی بخش حوزه نمایشگاه گفت: حوزه های علمیه از سال 86 در نمایشگاه بین‌المللی قرآن حضور فعالی داشته اند و این دوره چهارمی است که حوزه به ارائه دستاوردهای قرآنی خود در نمایشگاه می‌پردازد.

وی افزود: از همان دوره اول حضور حوزه در نمایشگاه هر کدام از علماء، قرآن پژوهان و قرآن خوانان شرکت کننده از فعالیتهای مستمر حوزه در مورد فعالیتهای قرآنی شگفت زده می شدند و از اینکه فعالیتهای قرآنی حوزه کمتر ارائه و به نمایش در آمده است اظهار تعجب و شگفتی می‌کردند.

حجت الاسلام فاکر در مورد تعداد شرکت‌کنندگان بخش حوزه نمایشگاه گفت: امسال بالغ بر 50 مؤسسه و نهاد حوزوی در نمایشگاه حضور دارند و همچنین حوزه‌های خارج از کشور نیز در نمایشگاه حضور فعالی را تجربه می‌کنند. همه این غرفه‌ها تلاش می‌کنند کارهای قرآنی به بهترین شکل ممکن عرضه شود.

وی تأکید کرد: هنوز موفق نشده ایم تمام تلاشهای انجام شده حوزه درباره قرآن را در نمایشگاه عرضه کنیم. زیرا بسیاری از دوستان حوزه نتوانسته اند در نمایشگاه حضور پیدا کنند. در مجموع نمایشگاه امسال بهتر از سال گذشته در حال برگزاری است.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم روز شنبه 16 مردادماه در مصلی تهران افتتاح شد.