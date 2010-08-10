به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مدیا نیوزویر، در این نشست حسینی درباره کتابهای خود سخن می‌گوید و سپس جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد.

این برنامه برای دانشجویان،‌استادان و کارکنان این دانشگاه رایگان است و دیگر علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه سخنرانی باید مبلغ 15 دلار بپردازند.

خالد حسینی در سال1965 در افغانستان به دنیا آمد. وی به واسطه کار پدرش در وزارت خارجه در سال 1976 به همراه خانواده به پاریس مهاجرت کرد. حسینی در سال 1980 به آمریکا سفر کرد و پس از دریافت پناهندگی سیاسی در همانجا اقامت گزید و به تحصیل پرداخت.

این نویسنده با نوشتن رمان "بادبادک‌ باز" در سال 2003 شهرت و محبوبیت زیادی به دست آورد. وی در سال 2004 حرفه پزشکی را رها کرد و هم‌اکنون وقت خود را بین نوشتن، خانواده و کار در آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تقسیم می‌کند. حسینی به عنوان سفیر حسن نیت برای کمک به ارتقای سطح آگاهی در مورد پناهندگان در سراسر جهان به فعالیت می‌پردازد.

آثار خالد حسینی توسط مترجمان مختلف به فارسی ترجمه شده است.