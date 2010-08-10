شهرداری تهران 157شورای امر به معروف و نهی از منکر راه اندازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هادی ایازی روز گذشته ( دوشنبه ) در دومین همایش دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های دولتی استان تهران که در تالار ایران زمین شهرداری تهران برگزار شد ، درباره اقدامات شهرداری تهران برای احیای موضوع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اظهار داشت: باید این اطمینان به وجود آید که موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حال حاضر در سطح شهرداری تهران به صورت سیستمی دنبال می شود که در این راستا دو سامانه 137 و 1888 ایجاد شده است.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به این دو سامانه که مطالبات شهروندان تهرانی را انعکاس می دهند، گفت: سامانه 137 روزانه قریب بر 7 هزار تماس مردمی داشته که انعکاس دهنده مطالبات مردمی است و چنانچه سامانه137 اشکالاتی داشته باشد،در سامانه 1888 که سامانه نظارت همگانی است انعکاس یافته و توسط مدیران مرتفع می شود.

ایازی با تاکید بر تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در سطح مناطق ، شرکت ها و سازمان های مربوط به شهرداری تهران، خاطر نشان کرد: در این راستا 157 شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده که موضوعات مختلف را در حوزه های جغرافیایی خود و یا تخصصی دنبال می کنند.

وی اضافه کرد: در پی تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر، گزارش عملکرد آن ها را انعکاس داده و چناچه اقداماتشان مطلوب باشد قدردانی می شوند که به طور کل این اقدام بسیار تاثیر گذار است.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران گفت: نهادینه کردن نگاه امر به معروف و نهی از منکر از جمله موضوعات مهم در شهرداری تهران است که باید در سازمان ها، مناطق و شرکت های شهرداری تهران ایجاد شود که خوشبختانه این کار در حال پیگیری است.

ایازی افزود: آیین نامه های مختلفی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر توسط ستاد احیاء صادر شده که پیاده سازی و اجرای آن در سطح شهرداری تهران با جدیت دنبال می شود.

وی عنوان کرد: ما 10 شورای راهبری را در این راستا راه اندازی کردیم که یکی از این شوراها شورای توسعه معارف دینی در سطح شهر تهران بوده و بر این اساس در حوزه حجاب و عفاف سه سال است که بانوانی که در شهرداری به اشتغال مشغولند، از لباس متحد الشکل استفاده می کنند.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به اختصاص 27 میلیارد تومان اعتبارات برای مساجد سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: برای موضوع هویت دینی ، در شهرداری تهران تصمیم گرفتیم 800 گلدسته و ماذنه را بنا کنیم.

ایازی یکی دیگر از شوراهای راهبری را با موضوع آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: یکی از مسائلی که در شهر تهران با آن رو به رو هستیم بحث طلاق است که در این راستا در این شورای راهبری تصمیم گرفتیم سه کارگاه آموزشی با موضوع های قبل از ازدواج ، بعد از ازدواج و پس از طلاق برگزار شود که هم اکنون این کارگاه ها در فرهنگسرای خاوران مشغول به کار بوده و آنها را به دیگر فرهنگسرا ها نیز تسری خواهیم داد.

وی افزود: هم اکنون 511 مشاوره در سطح مناطق داریم که در حال آموزش روانشناسی خانواده برای برگزاری این کارگاه ها هستند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر این مطلب که شورای راهبری به عنوان اتاق فکر مجموعه ای است که اقدامات فرهنگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را جهت دهی می کند، اظهار داشت: موضوع احیاء امر به معروف یکی از دغدغه های شهرداری است که در این راستا در تمام معاونت ها اقداماتی به انجام می رسد که از این جمله می توان به اقدامات سازمان زیباسازی در استفاده از آیات و روایات بر پرتال های شهری اشاره کرد.

ایازی تاکید کرد: موضوع امر به معروف و نهی از منکر را با نگاه علمی و پژوهشی نیز دنبال می کنیم که در این زمینه تا کنون 170 پژوهش و نظر سنجی صورت گرفته و به آسیب شناسی در مقوله امر به معروف و نهی از منکر پرداختیم و در این ارتباط قراردادهایی منعقد شده که می تواند مورد استفاده دستگاه های مرتبط با شهرداری تهران قرار گیرد و بخش مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی فرهنگی ما عهده دار انجام این پروژه ها است.

وی افزود: پیش بینی شده تا از این پژوهش های مطالعاتی، 5 کتاب با رویکرد مدیریت شهری تالیف شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران افزود: در حوزه امر به معروف و نهی از منکراقداماتی از قبیل تولید نرم افزار، ساخت 6 سریال تلویزیونی، بازی های کودکان با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و همچنین ایجاد غرفه های کودکان با این مضمون جنب سامانه های نشاط دیده شده است.

وی با تصریح این مطلب که هنوز ظرفیت های زیادی برای احیاء موضوع امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که به انجام نرسیده گفت: آماده ایم تا از پیشنهادات برای توسعه و نهادینه کردن بحث امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهر تهران استفاده کرده و اقدامات لازم را در این زمینه اجرایی کنیم.