ایجاد اولین حافظه رایانه ای پلاستیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، این حافظه پلاستیکی رایانه ای که محققان دانشگاه اوهایو توسعه داده اند نوع دیگری از دستگاههای میکروالکترونیک است. این دستگاههای میکروالکترونیک که همچنین با عنوان "اسپین ترونیک" نیز شناخته می شوند می توانند اطلاعات بیشتری را در فضای کمتری ذخیره کنند و پردازش داده ها را سریعتر و با مصرف انرژی کمتری انجام دهند.

این فیزیکدانان نمونه آزمایشی یک "اسپین ترونیک" پلاستیکی را با استفاده از تکنیکهای رایج در سیستمهای رایانه ای کنونی ایجاد کردند.

این دستگاه، یک نوار باریک آلی به رنگ آبی تیره است که بر روی یک آهنربای چند لایه از یک فلز فرومگنت قرار دارد و به دو کابل هادی الکتریکی متصل می شود.

یک فلز فرومگنت نوعی آهنربا است که از فلز آهنی ساخته شده است. استفاده از این فلزات در آهنرباهای یخچالهای خانگی رواج دارد.

این محققان توانستند با استفاده از یک میدان مغناطیسی، تنیدگی (اسپین) الکترونی را درون این دستگاه تحت کنترل در آوردند و با موفقیت داده ها را بر روی این حافظه پلاستیکی نوشته و به آنها دسترسی یابند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند که این حافظه ترکیبی از یک ماده آلی و یک پلیمر نیمه هادی مغناطیسی ویژه است و می توان از آن به عنوان پلی میان رایانه های امروزی و تمام رایانه های اسپین ترونیکی و پلیمری نام برد که در آینده می توانند کاربردهای بسیاری داشته باشند.

به طور عادی، داده ها در رایانه های به صورت سیستم دوگانه صفر و یک کدگذاری می شوند که این "صفر و یک" ها به این بستگی دارند که یک الکترون در کدام قسمت فضای خالی ماده قرار گیرد.

براساس گزارش ساینس دیلی، این در حالی است که این محققان دریافتند که الکترونها می توانند در جهت های به خصوصی همانند یک مغناطیس میله ای قرار گیرند. با استفاده از این روش می توان اسپین ترونیکهایی را توسعه داد که دوبرابر حافظه های کنونی در خود اطلاعات را ذخیره می کنند.