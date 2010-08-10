جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصرتهران،‌ هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی در رشته‌های مجسمه‌سازی،‌ پوستر، ‌نقاشی، کاریکاتور، تصویرسازی، طراحی و نگارگری از روز 12 تا 15 مردادماه در شهر اراک برگزار شد.

در این جشنواره بیش از 255 هنرمند از شهرهای، اراک، ‌آشتیان، تفرش، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، کمیجان و محلات به رقابت پرداختند.

در مراسم اختتامیه پیام مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی توسط سعید فلاح‌فر، کارشناس هنری مرکز هنرهای تجسمی قرائت و پس از آن به برگزیدگان تندیس زرین، ‌لوح تقدیر، هدایای نقدی و همچنین از طرف موزه هنرهای معاصرتهران کتاب نفیس آثار خارجی گنجینه اهدا شد.

در رشته مجسمه‌سازی؛رتبه اول پیمان بخشی( اراک)، رتبه دوم دیبا دلاوری (دلیجان)، رتبه سوم رویا رضایی (تفرش)در رشته پوستر مهدی رحیمی(اراک)، مهسا فرجی(اراک)، رتبه سوم مشترکاً مرتضی فقیری و بهنام تارخ (اراک)، در رشته کاریکاتور رتبه اول مهدی عزیزی(اراک)، رتبه دوم محمود شکرایی(اراک)،‌ رتبه سوم مشترکاً سهیل محمدی(اراک) و نسرین تالانه (زرندیه)، در رشته تصویرسازی رتبه اول صدیقه کاشانی(اراک)، ‌رتبه دوم نرگس طاعتی(اراک)، ‌رتبه سوم مریم حیدری(شازند) جایزه گرفتند.

همچنین در رشته طراحی اعظم رضاقلی(اراک)، رتبه دوم علی اسدی (ساوه)، رتبه سوم مشترکاً سعید صادقی(شازند) و طاهره محمدی (اراک)، در رشته نقاشی رتبه اول حسین کرمی (اراک)، رتبه دوم مشترکاً به علی نظری و اشکان ماهرویی،‌ رتبه سوم مشترکاً زهرا گودرزی و محمد صفری(اراک)، در رشته نگارگری رتبه اول مصطفی شرفی (اراک)، ‌رتبه دوم سارا متولی (خمین)، رتبه سوم محمد بلورچی (اراک) رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

فاطمه هادی پور(اراک)، ‌سمیرا میرزایی (آشتیان)، عارفه حیدری(اراک)، نفیسه قرقدردوست(اراک)، فرشته بادکوبه(اراک)، بهنام براتی (اراک)، میلاد سلیمی(اراک)، فهیمه ا...دادی (اراک)، پریسا عراقیان(اراک)، الهه وحدتی(اراک)، ثنا حبیبی راد(اراک)، محمدحسین میرباقری (اراک)، علی رفیعی (دلیجان)، مریم ‌شعبانی (اراک)، لیلا خادمی عراقی (اراک)، فرزانه روش(اراک)، عاطفه هدایتی(اراک)، کبری عابدی(اراک)، زهرا کمیزی(اراک)، معصومه افشار (اراک)، یاسمین ساکی پور(اراک)، پیام فیروزی(اراک)، حمید فرجی(شازند)، شهریار صفایی(اراک)، محمد شمس(اراک)، علی غلام نژاد(اراک)، محسن فراهانی(اراک)، ‌محبوبه طهماسبی(اراک)، زهرا عیاشی(دلیجان)و ملیحه کاظمی(اراک) نیز تقدیر شد.

در مراسم اختتامیه مصطفی مشایخی، مدیرکل اداره ارشاد استان مرکزی و دبیر جشنواره، ‌رئیس حوزه هنری استان مرکزی، ‌استادان و هنرمندان حضور داشتند.