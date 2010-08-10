4.1 میلیارد دلار سرمایه جذب منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود هندیان صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های مجتمع های فولاد در این منطقه در جمع خبرنگاران گفت: این میزان سرمایه، جذب صنایعی همچون فولاد، آلومینیوم،‌ روی و نیز نیروگاه برای تولید برق در منطقه می شود.

سرپرست منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اظهار داشت: شرکتهای خصوصی در بخش قابل توجهی از این پروژه ها مشارکت دارند.

به گفته هندیان، طرح هایی نظیر فولاد جنوب کاوه، فولاد صبای خلیج فارس، گندله سازی مادکوش، روی بندرعباس و پروژه هایی که به بهره برداری رسیده اند نظیر کارخانه های ‌فولاد جنوب، هرمزآل و ‌آلومینیوم المهدی بخشی از پروژه های سرمایه گذاری و توسعه این منطقه به شمار می آیند. طوری که فقط این طرح ها 10 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد در کشور اضافه می کنند.

هندیان افزود: راه اندازی پروژه های این منطقه، در گام نخست به طور مستقیم بیش از 10 هزار و 800 فرصت شغلی ایجاد می کنند.

سرپرست منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس همچنین درباره افزایش ظرفیت حمل و بارگیری در اسکله این منطقه گفت: تا سال آینده ظرفیت تخلیه و بارگیری مواد معدنی و نفتی اسکله با رشد دو برابری از شش میلیون تن فعلی به 12 میلیون تن ارتقاء خواهد یافت.

هندیان در عین حال یادآور شد: در سال 88 میزان صادرات و درآمد منطقه ویژه به ترتیب با 36 و 24 درصدی همراه شد. در سال گذشته بیش از پنج میلیون و 530 هزار تن مواد معدنی و نفتی از این منطقه به خارج کشور صادر شد.