20 اثر به جشنواره "داستان کوتاه پایداری" رسید

رضا حاجی آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس و متولی برپایی نخستین جشنواره خصوصی "داستان کوتاه پایداری" به خبرنگار مهر گفت: گرچه طبق فراخوان اعلام شده زمان دریافت آثار جشنواره از فردا 20 مرداد ماه آغاز می شود ولی تاکنون بیش از 20 داستان کوتاه از شهرهای مختلف از جمله تهران و خوزستان به دستمان رسیده است.

وی ادامه داد: این امر می تواند نشانه ای از این باشد که مردم به جشنواره ای که به طور کاملا خصوصی در زمینه ادبیات پایداری و با موضوع دفاع مقدس برپا می شود اقبال نشان خواهند داد و امیدواریم در مهلت یک ماهه(20 مرداد تا 20 شهریور) تمامی نویسندگانی که علاقمند به شرکت در جشنواره هستند موفق به ارسال آثار خود شوند.

مدیر نشر هزاره ققنوس با اشاره به اینکه در این جشنواره وجهه مادی و جوایز آن پررنگ نشده است بیان کرد: آنچه از ما به عنوان یک ناشر خصوصی برمی آید این است که آثار برتر را در قالب کتابی منتشر کنیم و حتما بدین وعده عمل خواهیم کرد. در بحث داوری ها نیز افرادی که این مسئولیت را قبول کردند نگاه مادی نداشتند.

حاجی آبادی افتخار نخستین جشنواره خصوصی داستان کوتاه پایداری را مردمی بودن آن دانست و افزود: تلاش ما این است که نخستین جشنواره داستان کوتاه را بدون حمایت مادی بخش دولتی برگزار کنیم.

وی با اشاره به حضور نیروهای مردمی در جنگ هشت ساله گفت: هر چند اکثر نیروهای مسلح از قبیل ارتش، سپاه، ژاندارمری و سایر سازمان های دولتی در هشت سال دفاع مقدس شرکت فعال داشتند اما در نهایت این مردم عادی بودند که سرنوشت جنگ را رقم زدند.

این ناشر افزود: موضوعی کلی که برای آثار در نظر گرفته ایم "هشت سال پایداری ملت ایران در مقابل تجاوز بیگانه" است که آثار می بایست در قالب داستانک یا داستان کوتاه کوتاه ( Flash Fiction)، داستان کوتاه (short story ) و داستان مینی‌مال باشد.

وی در پایان عنوان کرد: محمد جواد جزینی دبیر نخستین جشنواره خصوصی "داستان کوتاه پایداری" است و اعضای هیئت داوران این جشنواره نیز قاسمعلی فراست، فرهاد حسن زاده، نرگس آبیار و رضا حاجی آبادی هستند.