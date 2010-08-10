سیدکا سرمربی تیم ملی فوتبال عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، سیدکا آلمانی به این ترتیب در جام ملت‌های آسیا 2011 در قطر مربیگری تیم ملی عراق مدافع عنوان قهرمانی را در دست خواهد داشت.

سیدکا 56 ساله که سابقه مربیگری تیم ملی بحرین و تیم وردربرمن آلمان را دارد با قراردادی به مبلغ 500 هزار دلار و برای یکسال با تیم ملی فوتبال عراق همکاری خواهد کرد.

ولفگانگ سیدکا گفت: "کار من با تیم ملی عراق آسان نخواهد بود. آنها قهرمان آسیا شده‌اند و من باید با همین تیم از عنوان بدست آمده دفاع کنم".

تیم ملی فوتبال عراق در جام ملت‌های آسیا 2007 با مربیگری "جوران ویرا" به تنها قهرمانی تاریخ خود در جام ملت‌ها رسید.

حالا بعد از او و "بورا میلوتینوویچ"، سیدکا هدایت تیم عراق را بدست گرفته است. او که در جام ملت‌ها برابر ایران قرار می گیرد پیش از این در سال 2001 و در انتخابی جام جهانی نیز روی نیمکت بحرین بود و عامل انحراف ایران از صعود مستقیم و در نهایت حذف از رسیدن به جام جهانی شد.