مقاومت طرح خاورمیانه ای آمریکا را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد المحاسنه نویسنده روزنامه البلاد در این مقاله با اشاره به درگیری های اخیر در مرزهای لبنان و سرزمین های اشغالی آورده است: احتمالاً اسرائیل در تلاش بود تا با تحریک ارتش لبنان، حزب الله را وارد جنگ کند ، اما مقاومت فرصت را از اسرائیل گرفت و به آتش پاسخ نداد.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است : جنگ سال 2006 با تصمیم آمریکا و اجرای اسرائیل صورت گرفت. جنگ مذکور شکست خورد. اسرائیل پس از آن در اواخر سال 2008 در جبهه غزه وارد جنگ شد و آن نیز به اهداف خود دست نیافت، و در عین حال از سوی رسانه های اسرائیلی- آمریکایی بحث اعلام جنگ علیه ایران مطرح می شود که می تواند به عنوان آماده کردن افکار عمومی دو کشور آمریکا و اسرائیل برای جنگ احتمالی تلقی شود.
یک روزنامه چاپ بحرین در مقاله ای با تاکید بر ماهیت جنگ افروزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام کرد : از دیدگاه آمریکا و اسرائیل جنگ یک ضرورت است، زیرا نیروهای مقاومت با ایجاد موازنه رعب و وحشت، طرح خاورمیانه ای آمریکا را با شکست روبرو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد المحاسنه نویسنده روزنامه البلاد در این مقاله با اشاره به درگیری های اخیر در مرزهای لبنان و سرزمین های اشغالی آورده است: احتمالاً اسرائیل در تلاش بود تا با تحریک ارتش لبنان، حزب الله را وارد جنگ کند ، اما مقاومت فرصت را از اسرائیل گرفت و به آتش پاسخ نداد.
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