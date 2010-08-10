مقاومت طرح خاورمیانه ای آمریکا را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد المحاسنه نویسنده روزنامه البلاد در این مقاله با اشاره به درگیری های اخیر در مرزهای لبنان و سرزمین های اشغالی آورده است: احتمالاً اسرائیل در تلاش بود تا با تحریک ارتش لبنان، حزب الله را وارد جنگ کند ، اما مقاومت فرصت را از اسرائیل گرفت و به آتش پاسخ نداد.



در بخش دیگری از این مطلب آمده است : جنگ سال 2006 با تصمیم آمریکا و اجرای اسرائیل صورت گرفت. جنگ مذکور شکست خورد. اسرائیل پس از آن در اواخر سال 2008 در جبهه غزه وارد جنگ شد و آن نیز به اهداف خود دست نیافت، و در عین حال از سوی رسانه های اسرائیلی- آمریکایی بحث اعلام جنگ علیه ایران مطرح می شود که می تواند به عنوان آماده کردن افکار عمومی دو کشور آمریکا و اسرائیل برای جنگ احتمالی تلقی شود.

البلاد در ادامه آورده است: از دیدگاه آمریکا و اسرائیل جنگ یک ضرورت است، زیرا نیروهای مقاومت که امروزه تهدیدی برای اسرائیل شده و همراه با آن موازنه رعب و وحشت را ایجاد کرده، منجر به شکست طرح خاورمیانه ای آمریکا شده است. دیگر اسرائیل و آمریکا نمی توانند شرایط خود را بر دولت خودگردان فلسطین که فاقد عوامل قدرت بوده و دیگر چیزی بجز مذاکره ندارد، تحمیل کند. محور متشکل از ایران، سوریه، حزب الله و حماس که با سیاست رهایی یافته ترکیه از نفوذ آمریکا و اسرائیل در منطقه، تقویت شده است می توان گفت که این محور اکنون به مانعی در برابر امکان تحمیل راه حل های تحمیلی از سوی اسرائیل بر اعراب درآمده و طرح صلح آمریکا موسوم به خاورمیانه جدید را با شکست روبرو کرده است. قدرت این محور در مقابل طرف متناقض با آن یعنی منافع آمریکا و اسرائیل روبرو است، بنابراین یا باید بنا به تعبیر مورد پسند غرور آمریکاییها، لگد مال شود و یا اینکه آمریکا و اسرائیل در برابر واقعیت جدید تسلیم شوند و اگر شکستی را فراروی خود نداشته باشد، حداقل باید توازن با این محور را بپذیرد.



این نویسنده در ادامه مقاله خود می نویسد: آنچه آمریکا و اسرائیل را در منطقه پیوند می دهد یک رابطه استراتژیک است که نه آمریکا و نه اسرائیل از آن دست برنخواهند داشت. بنابراین، جنگ آینده ناگزیر و به احتمال زیاد در آینده نزدیک خواهد بود و زمان آن را اطلاعات ضد اطلاعاتی و میزان تسلیحاتی که حزب الله به دست آورده و اینکه این بار برای آمریکا و اسرائیل چه آماده کرده است، تعیین می کند. جنگ برای نتانیاهو نیز به صورت یک ضرورت در آمده است تا از آن به عنوان پوششی برای رکود در جبهه صلح استفاده و فرصتهای باقی ماندن دولت خود برای مدت بیشتری را تقویت کند. اگر چنین جنگی به وقوع پیوندد با مشارکت فعالانه آمریکا خواهد بود و تنها به اسرائیل اتکا نخواهد شد. ولی چنین جنگی و نتایج آن را نمی توان پیش بینی کرد، زیرا بیش از هر چیز به نتایج آن و حجم تسلیحات جدیدی، که هر طرفی جمع آوری کرده و نیز محرمانه بودن این تسلیحات و اطلاع نداشتن طرف مقابل از آن بستگی دارد.