به گزارش مهر از توتال فیلم جیمز کمرون کارگردان فیلم " آواتار" در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ام تی وی اعلام کرد دو قسمت بعدی فیلم به شیوه ای شبیه سه گانه " ارباب حلقه ها" و به شکل متصل و پی در پی ساخته می‌شوند.



کمرون در این گفت‌وگو افزود هنوز فیلمنامه این دو قسمت تکمیل نشده و به زمان نیاز دارد تا این فیلمنامه‌ها را تکمیل کند.کمرون گفت : تا زمانی که همه موارد اصلی از جمله فیلمنامه و جلوه های ویژه رایانه ای کامل نشود کار را آغاز نمی‌کنیم.



این فیلمساز و تهیه کننده موفق آمریکایی افزود: فیلمبرداری به شیوه پی در پی فواید بسیاری دارد و از ویژگی‌های فیلم‌هایی از قبیل "آواتار" است.به این ترتیب کار ما در مراحل فنی به خصوص تدوین و جلوه های ویژه رایانه ای نیز راحت‌تر خواهد شد.مرحله فیمبرداری با این شرایط نزدیک به 18 ماه به طول می انجامد که کار دشواری است و به لحاظ انسانی ناممکن می نماید.اما حاصل کار قطعا چشمگیر خواهد شد.

