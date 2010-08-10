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۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

قسمت‌های دوم و سوم " آواتار" پیوسته فیلمبرداری می‌شوند

قسمت‌های دوم و سوم " آواتار" پیوسته فیلمبرداری می‌شوند

بخش‌های دوم و سوم فیلم " آواتار" به شکل همزمان و پشت سر هم فیلمبرداری خواهند شد.

به گزارش مهر از توتال فیلم  جیمز کمرون کارگردان فیلم " آواتار" در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ام تی وی اعلام کرد دو قسمت بعدی فیلم به شیوه ای شبیه سه گانه " ارباب حلقه ها" و به شکل متصل و پی در پی ساخته می‌شوند.

کمرون در این گفت‌وگو افزود هنوز فیلمنامه این دو قسمت تکمیل نشده و به زمان نیاز دارد تا این فیلمنامه‌ها را تکمیل کند.کمرون گفت : تا زمانی که همه موارد اصلی از جمله فیلمنامه و جلوه های ویژه رایانه ای کامل نشود کار را آغاز نمی‌کنیم.

این فیلمساز و تهیه کننده موفق آمریکایی افزود: فیلمبرداری به شیوه پی در پی فواید بسیاری دارد و از ویژگی‌های فیلم‌هایی از قبیل "آواتار" است.به این ترتیب کار ما در مراحل فنی به خصوص تدوین و جلوه های ویژه رایانه ای نیز راحت‌تر خواهد شد.مرحله فیمبرداری با این شرایط نزدیک به 18 ماه به طول می انجامد که کار دشواری است و به لحاظ انسانی ناممکن می نماید.اما حاصل کار قطعا چشمگیر خواهد شد.
 

کد مطلب 1131305

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