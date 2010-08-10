به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال زیر 16 سال ایران و عراق در چارچوب تورنمنت چهارجانبه فوتبال اردن درحالی با تساوی یک بر یک همراه شد که در پایان آن مسابقه مسئولان تیم عراق در دیدار با سرمربی تیم ایران از وی به خاطر بازی خشن نفرات خود و همچنین اتفاقات ناجوانمردانه‌ای که در جریان آن دیدار رخ دارد، عذرخواهی کردند.

همچنین در این دیدار آنها از تیم زیر 16 سال ایران برای حضور در عراق و انجام دیدارهای دوستانه با تیم نوجوانان این کشور دعوت کردند. بازیکنان این تیم عراقی در پنج سال گذشته کنار هم بوده و هیچ تغییر در بین نفرات آن ایجاد نشده است.

از سوی دیگر پس از پایان تورنمنت چهارجانبه فوتبال اردن و طبق هماهنگی مسئولان فدراسیون این کشور، کاروان تیم ایران فردا چهارشنبه برای تماشای شهر تاریخی "پترا" که یکی از عجایب هفتگانه دنیاست، راهی این شهر می‌شوند.

کاروان تیم زیر 16 سال کشورمان ساعت 6:30 پنجشنبه از امان راهی استانبول شده و پس از توقفی 12 ساعته در این شهر، ساعت 23:30 به سمت ایران حرکت کرده و ساعت 2 بامداد وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهند شد.

تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان خود را برای حضور در مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال (نوجوانان) آسیا که 2 تا 16 آبان 1389 در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود، آماده می کند. این تیم که قهرمان دوره گذشته این رقابت‌هاست در گروه B مرحله نخست با تیم‌های سوریه، کره شمالی و عمان همگروه است.