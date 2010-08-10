ساختمان خانه تئاتر تا سال 92در اختیار اهالی تئاتر است

مجید جوزانی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: چندی است که ساخت و ساز مکان جدید خانه تئاتر به کندی پیش می‌رود از این رو هیئت مدیره خانه تئاتر از شهردار تهران درخواست کردند که امکان استفاده از ساختمان قدیم خانه تئاتر در منطقه 11 را طی سال آینده هم داشته باشند.



وی ادامه داد: از این رو پیرو درخواست اینجانب به عنوان نماینده شهردار تهران در شورای عالی خانه هنرمندان، دکتر قالیباف شهردار تهران دستور دادند که این ساختمان واقع در منطقه 11 شهرداری تا سه سال آینده در اختیار خانه تئاتر و اعضاء آن قرار بگیرد.



مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اشاره به توجه شهرداری و مدیریت شهری به تشکل‌های هنری و صنوف فراگیر و در اختیار قرار دادن خانه هنرمندان شماره دو به انجمن مجسمه‌سازان، نقاشان و طراحان گرافیک گفت: امیدوارم روزی برسد که هر کدام از این انجمن‌ها در یک ملک مستقل مستقر شوند که بتوانند فضای نمایشگاهی خود را داشته باشند.



جوزانی با اشاره به نیاز انجمن گرافیک ایران به یک نمایشگاه دائمی گفت: آثار بسیاری که به عنوان میراث گرافیک ایران در نزد انجمن گرافیک قرار دارند در حال خاک خوردن هستند. این انجمن حاضر است این آثار را به صورت رایگان در اختیار نمایشگاهی دائمی قرار دهد. امیدورام مکان دائمی مورد نظر ساماندهی و افتتاح شود.



نماینده شهردار تهران در شورای عالی خانه هنرمندان ایران با اشاره به تفاهم‌ نامه‌ای که طی آن با موافقت شهرداری تهران ساختمان شماره دو خانه سینما تا پنج سال در اختیار خانه سینما است اظهار داشت: به تأکید شهردار تهران و معاونت فرهنگی هنری شهرداری قرار است یکی از خانه‌های قدیمی تهران به خانه معماران ایران اختصاص یافته و افتتاح شود.