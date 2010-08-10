به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره "راویان نمایشگاه قرآن کریم" به‌عنوان یک طرح ویژه از سوی روابط عمومی نمایشگاه قرآن برگزار می‌شود.

برخی از محورهای قابل تقدیر در این همایش ایجاد و فعال بودن روزانه ستون مرتبط با هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت های خبری، معرفی بخش ها و برنامه های مختلف هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از طرق مختلف از جمله، گفتگو با مدیران و مخاطبان بخش های مختلف، ارتباط داوطلبانه اصحاب رسانه با روابط عمومی و ستاد خبری نمایشگاه جهت دریافت اخبار مرتبط با نمایشگاه و انتشار آن، انعکاس دیدگاه های مخاطبان، اندیشمندان به مسئولان نمایشگاه از طریق انتشار گزارش و نقد منصفانه با هدف ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های در نمایشگاه های آتی محسوب می‌شوند.

انتشار عکسهای خبری از نمایشگاه به صورت روزانه، تهیه مصاحبه های اختصاصی از مهمانان خارجی و هنرمندان داخلی هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و انتشار آن، برگزاری میزگردهای تخصصی قرآن در رسانه متبوع برخی دیگر از این محورها را تشکیل داده اند.

جشنواره راویان قرآن کریم صرفا اطلاع رسانی رویدادهای"هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم" را بررسی می کند. مطالب ارسالی باید در دوره زمانی قبل از شروع نمایشگاه تا اختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در یکی از رسانه های خبری منتشر شده باشد.

مطالب دریافتی با حضور کارشناسان علوم ارتباطات بررسی و ارزیابی می شود و پس از آن سه خبرنگار، سه عکاس، سه خبرگزاری و سه روزنامه جوایزی دریافت خواهد کرد.

مهلت دریافت آثار نهم شهریورماه 89 اعلام شده و آثاری که پس از این تاریخ تحویل روابط عمومی نمایشگاه مستقر در مصلی شود، مورد بررسی قرار نمی گیرد. اعلام تعداد خبر، گزارش، مصاحبه و ارائه سه نمونه آثار منتشر شده برای شرکت در این جشنواره ضروری است.

خبرنگارانی که به صورت حقیقی در این طرح شرکت می کنند باید مجوز مکتوب رسانه منتشر کننده اثر را ضمیمه کنند.