تولید انبوه اژدرانداز ذوالفقار درآینده نزدیک/ تولید انبوه سریعترین شناور دنیا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بندرعباس، دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز سه شنبه در نشست خبری با اعلام اینکه تعداد زیادی از شناورهای ذوالفقار، موشک انداز و اژدر انداز در کلاس طارق تولید خواهد شد، گفت: سریعترین شناور دنیا به نام بلیت رانر که انگلیسی و رکوردار سرعت جهانی است درنیروی دریایی سپاه پاسداران تبدیل به شناور موشک انداز و اژدرانداز خواهد شد و تا سال 90 به تولید انبوه می رسد.

شناور بلیت رانر یک سال و نیم پیش هنگامی که از آفریقای جنوبی در اقیانوس هند به ایران در حال انتقال بود مورد حمله ناوهای آمریکایی قرار گرفت که بلافاصله بعد از آن شناورهای نیروی دریایی سپاه این ناو آمریکایی را محاصره کردند و ناو آمریکایی مجبور به فرار شد.

از شناور فوق سریع بلیت رانر با سرعت 70 نات دریایی (140 کیلومتر در ساعت ) در مسابقات قایقرانی جهان استفاده می شود.