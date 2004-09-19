حلاجي‌‌زاده، مدير عامل انجمن رابطين بهداشت استان طي گفتگويي با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: از اول آبان‌ماه سال جاري طرح ضربتي مبارزه با تنبلي چشم كودكان 4 تا 6 ساله (آمبليوپي) در كل استان برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه اين طرح در بيش از 30 مركز خدمات درماني استان به مرحله اجرا در مي‌آيد، افزود: اجراي اين طرح با همكاري حدود 60 رابط بهداشتي و همچنين مشاركت نهادهايي چون بسيج، مهد كودك‌ها و مراكز بهداشتي در سطح استان اجرا مي‌شود.

حلاجي‌زاده همچنين با بيان اين كه مدت اجراي اين طرح در قم 2 ماه مي‌باشد، اظهار داشت: شهروندان قمي مي‌توانند از اول آبان لغايت پايان آذرماه سال جاري، كودكان خود را براي معاينه چشم‌هايشان به مراكز درماني يادشده مراجعه كنند .

وي در پايان گفت: طرح ضربتي مبارزه با تنبلي چشم كودكان، از سوي معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي استان و با فعاليت گسترده انجمن رابطين بهداشت در قم اجرا مي‌شود.