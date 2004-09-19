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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۴۰

طرح ضربتي مبارزه با تنبلي چشم كودكان در قم اجرا مي‌شود

به گفته مدير عامل انجمن رابطين بهداشت استان قم طرح ضربتي مبارزه با تنبلي چشم كودكان بزودي اجرا مي‌شود.

حلاجي‌‌زاده، مدير عامل انجمن رابطين بهداشت استان طي گفتگويي با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: از اول آبان‌ماه سال جاري طرح ضربتي مبارزه با تنبلي چشم كودكان 4 تا 6 ساله (آمبليوپي) در كل استان برگزار مي‌شود.

 وي با اشاره به اين كه اين طرح در بيش از 30 مركز خدمات درماني استان به مرحله اجرا در مي‌آيد، افزود: اجراي اين طرح با همكاري حدود 60 رابط بهداشتي و همچنين مشاركت نهادهايي چون بسيج، مهد كودك‌ها و مراكز بهداشتي در سطح استان اجرا مي‌شود.

 حلاجي‌زاده همچنين با بيان اين كه مدت اجراي اين طرح در قم 2 ماه مي‌باشد، اظهار داشت: شهروندان قمي مي‌توانند از اول آبان لغايت پايان آذرماه سال جاري، كودكان خود را براي معاينه چشم‌هايشان به مراكز درماني يادشده مراجعه كنند .

 وي در پايان گفت: طرح ضربتي مبارزه با تنبلي چشم كودكان، از سوي معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي استان و با فعاليت گسترده انجمن رابطين بهداشت در قم اجرا مي‌شود.

کد مطلب 113133

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