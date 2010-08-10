  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

افشارزاده در گفتگو با مهر:

ورزشکاران اعزامی به سنگاپور امید ورزش ایران در المپیک 2016 هستند

ورزشکاران اعزامی به سنگاپور امید ورزش ایران در المپیک 2016 هستند

دبیر کل کمیته ملی المپیک در آستانه اعزام کاروان ایران به نخستین دوره بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان گفت: نسبت به نتیجه‎گیری در دومین دوره این بازی‎ها خوش‌بین‎تریم و در عین حال به این کاروان برای المپیک 2016 امید داریم.

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نخستین دوره بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان است که برگزار می‎شود به همین دلیل به همه رشته‎ها و ورزشکاران آنها امیدی بابت نتیجه گیری و مدال آوری نداریم.

وی افزود: هیچ یک از کشورها نمی‎توانند پیش بینی دقیقی از وضعیت خود در این دوره از بازی‎ها داشته باشند چون اولین بار است که المپیک جهانی نوجوانان برگزار می‏شود. اما قدر مسلم کشورهایی که روی ورزش پایه و دانش آموزی خود تاکید زیادی دارند جزو موفق ترین‎ها  در این رویداد خواهند شد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: در واقع نتایج به دست آمده در بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان بیانگر چگونگی کار نهادهای آموزشی (آموزش و پرورش) و کمیته ملی المپیک و همکاری این نهادها با یکدیگر در کشورها است.

افشارزاده تصریح کرد: خوشبختانه در کشور ما تعامل به نسبت خوبی میان کمیته ملی المپیک  آموزش و پرورش وجود دارد. ما با هاشمی مشکلی نداریم اما قطعا کمک‌های هیئت‎های استانی هم برای رسیدگی به ورزش‎های پایه وورزشکاران این رده سنی نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان بهترین فرصت برای شناسایی استعدادها است، گفت: ورزشکاران اعزامی به سنگاپور می‎توانند امید اول ورزش ایران برای بازی‎های المپیک 2016 باشند. البته اگر استعدادها آنها به جا شناخته شده و روی آنها سرمایه گذاری شود.

نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان از 23 مرداد تا 4 شهریور به میزبانی سنگاپور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1131331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه