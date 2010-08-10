ورزشکاران اعزامی به سنگاپور امید ورزش ایران در المپیک 2016 هستند

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نخستین دوره بازیهای المپیک جهانی نوجوانان است که برگزار میشود به همین دلیل به همه رشتهها و ورزشکاران آنها امیدی بابت نتیجه گیری و مدال آوری نداریم.
وی افزود: هیچ یک از کشورها نمیتوانند پیش بینی دقیقی از وضعیت خود در این دوره از بازیها داشته باشند چون اولین بار است که المپیک جهانی نوجوانان برگزار میشود. اما قدر مسلم کشورهایی که روی ورزش پایه و دانش آموزی خود تاکید زیادی دارند جزو موفق ترینها در این رویداد خواهند شد.
دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: در واقع نتایج به دست آمده در بازیهای المپیک جهانی نوجوانان بیانگر چگونگی کار نهادهای آموزشی (آموزش و پرورش) و کمیته ملی المپیک و همکاری این نهادها با یکدیگر در کشورها است.
افشارزاده تصریح کرد: خوشبختانه در کشور ما تعامل به نسبت خوبی میان کمیته ملی المپیک آموزش و پرورش وجود دارد. ما با هاشمی مشکلی نداریم اما قطعا کمکهای هیئتهای استانی هم برای رسیدگی به ورزشهای پایه وورزشکاران این رده سنی نیاز است.
وی با تاکید بر اینکه بازیهای المپیک جهانی نوجوانان بهترین فرصت برای شناسایی استعدادها است، گفت: ورزشکاران اعزامی به سنگاپور میتوانند امید اول ورزش ایران برای بازیهای المپیک 2016 باشند. البته اگر استعدادها آنها به جا شناخته شده و روی آنها سرمایه گذاری شود.
نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان از 23 مرداد تا 4 شهریور به میزبانی سنگاپور برگزار خواهد شد.
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