ورزشکاران اعزامی به سنگاپور امید ورزش ایران در المپیک 2016 هستند

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نخستین دوره بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان است که برگزار می‎شود به همین دلیل به همه رشته‎ها و ورزشکاران آنها امیدی بابت نتیجه گیری و مدال آوری نداریم.

وی افزود: هیچ یک از کشورها نمی‎توانند پیش بینی دقیقی از وضعیت خود در این دوره از بازی‎ها داشته باشند چون اولین بار است که المپیک جهانی نوجوانان برگزار می‏شود. اما قدر مسلم کشورهایی که روی ورزش پایه و دانش آموزی خود تاکید زیادی دارند جزو موفق ترین‎ها در این رویداد خواهند شد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: در واقع نتایج به دست آمده در بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان بیانگر چگونگی کار نهادهای آموزشی (آموزش و پرورش) و کمیته ملی المپیک و همکاری این نهادها با یکدیگر در کشورها است.

افشارزاده تصریح کرد: خوشبختانه در کشور ما تعامل به نسبت خوبی میان کمیته ملی المپیک آموزش و پرورش وجود دارد. ما با هاشمی مشکلی نداریم اما قطعا کمک‌های هیئت‎های استانی هم برای رسیدگی به ورزش‎های پایه وورزشکاران این رده سنی نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان بهترین فرصت برای شناسایی استعدادها است، گفت: ورزشکاران اعزامی به سنگاپور می‎توانند امید اول ورزش ایران برای بازی‎های المپیک 2016 باشند. البته اگر استعدادها آنها به جا شناخته شده و روی آنها سرمایه گذاری شود.

نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان از 23 مرداد تا 4 شهریور به میزبانی سنگاپور برگزار خواهد شد.