به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شنای اعزامی به اولین دوره مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور متشکل از احمدرضا جلالی، همایون حقیقی (شناگر) و عباسعلی کشتکار (مربی) صبح فردا عازم کشور سنگاپور خواهد شد.

پیش از این تنها احمدرضا جلالی با کسب رکورد ورودی، جواز حضور در مسابقات المپیک جوانان سنگاپور را کسب کرده بود اما با رایزنی‌های فدراسیون شنا برگزارکنندگان این رقابت‌ها، ایران با دو شناگر در مسابقات سنگاپور حضور پیدا خواهد کرد.