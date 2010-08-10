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۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

المپیک نوجوانان سنگاپور/

کاروان شنای ایران فردا عازم سنگاپور می‌شود

کاروان شنای ایران فردا عازم سنگاپور می‌شود

شناگران کشورمان برای حضور در اولین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان صبح فردا عازم سنگاپور می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شنای اعزامی به اولین دوره مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور متشکل از احمدرضا جلالی، همایون حقیقی (شناگر) و عباسعلی کشتکار (مربی) صبح فردا عازم کشور سنگاپور خواهد شد.

پیش از این تنها احمدرضا جلالی با کسب رکورد ورودی، جواز حضور در مسابقات المپیک جوانان سنگاپور را کسب کرده بود اما با رایزنی‌های فدراسیون شنا برگزارکنندگان این رقابت‌ها، ایران با دو شناگر در مسابقات سنگاپور حضور پیدا خواهد کرد.
 
اولین دوره بازی های المپیک نوجوانان از تاریخ 23 مردادماه تا 4 شهریورماه 1389 به میزبانی سنگاپور برگزار می شود.
کد مطلب 1131333

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