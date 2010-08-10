صدور 78 هزاربرگ جریمه در خراسان جنوبی

سرهنگ علی زنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، ارزش این برگه ها را 347 میلیون و 823 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال 30 درصد افزایش دارد.

وی اظهار داشت:بیشترین برگه های جریمه مربوط به نداشتن کلاه ایمنی، سرعت غیر مجاز و نبستن کمربند ایمنی بوده است.

وی گفت: دراین مدت همچنین 94 فقره گواهینامه ضبط و رانندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی خراسان جنوبی بیان داشت: از آغاز سال جاری تا پایان تیرماه چهار هزار و 516 گواهینامه ب1 و 278 فقره گواهینامه ب 2 برای انواع ماشینهای سواری در استان صادر شده است.

سرهنگ زنگویی با بیان اینکه دو هزار و 489 فقره گواهینامه موتورسیکلت نیز در سال جاری صادر شده است، افزود: صدور گواهینامه های رانندگی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 8 برابر افزایش داشته است.