  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

صدور 78 هزاربرگ جریمه در خراسان جنوبی

صدور 78 هزاربرگ جریمه در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از صدور 78هزار و 828 برگ جریمه توسط پلیس راهور استان برای رانندگان خاطی درون شهری از آغاز امسال خبر داد.

سرهنگ علی زنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، ارزش این برگه ها را 347 میلیون و 823 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال 30 درصد افزایش دارد.

وی اظهار داشت:بیشترین برگه های جریمه مربوط به نداشتن کلاه ایمنی، سرعت غیر مجاز و نبستن کمربند ایمنی بوده است.

وی گفت: دراین مدت همچنین 94 فقره گواهینامه ضبط و رانندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی خراسان جنوبی بیان داشت: از آغاز سال جاری تا پایان تیرماه چهار هزار و 516 گواهینامه  ب1 و  278 فقره گواهینامه  ب 2  برای انواع ماشینهای سواری در استان صادر شده است.

 سرهنگ زنگویی با بیان اینکه دو هزار و 489 فقره گواهینامه موتورسیکلت نیز در سال جاری صادر شده است، افزود: صدور گواهینامه های رانندگی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 8 برابر افزایش داشته است.

کد مطلب 1131339

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه