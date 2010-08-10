قدرتهای هسته ای در خلع سلاح صداقت ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، "تومی هیسا تاوئه" (Tomihisa Taue) روز دوشنبه با صدور بیانیه 2010 صلح ناکازاکی که به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد بمباران ناکازاکی قرائت می شد، گفت: قدرتهای بزرگ تعهد صاقانه خود را برای خلع سلاح نشان نداده اند.

تومی هیسا از قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا خواست تا در راستای از بین بردن تسلیحات هسته ای تلاش کنند.

این مقام که برای شش هزار نفر حاضر در پارک صلح ناکازاکی سخنرانی می کرد خطاب به آنها گفت : مردم مسئولیت دارند تا یک جهان بدون ترس از تسلیحات هسته ای را بشناسند و ما از رهبران کشورهای اتمی می خواهیم تا هرگز تلاش بشریت را برای یک جهان عاری از تسلیحات هسته ای از بین نبرند.

به عقیده شهردار، نبود صداقت در تعهد قدرتهای بزرگ در خلع سلاح می تواند منجر به بروز قدرتهای جدید هسته ای در جهان و افزایش تهدید اشاعه تسلیحات اتمی می شود.

شهردار ناکازاکی از حمایت قوی این شهر از کنوانسیون تسلیحات هسته ای که پیمان جدید بین المللی برای ممنوعیت کامل تسلیحات هسته ای است خبر داد و از قدرتهای اتمی به خاطر رد پیشنهاد ارائه شده از سوی کنفرانس بازنگری پیمان منع اشاعه هسته ای انتقاد کرد.

وی همچنین از دولت ژاپن به دلیل تضعیف اصول و ستون های ان. پی. تی. انتقاد کرد و آن را غیر قابل تحمل دانست.

شهردار ناکازاکی از کشورش خواست تا سه اصل را برای ان. پی. تی. تدوین کند و آن را تبدیل به قانون کرده و اعتماد مردم این کشور را احیا کند.

تلاش برای عاری سازی ژاپن، کره جنوبی، و کره شمالی از تسلیحات هسته ای از دیگر خواسته های شهردار ناکازکی بود.

وی گفت : ما از دولت ژاپن می خواهیم تا مفهومی از یک منطقه عاری از تسلیحات هسته ای در شمال شرقی آسیا ارائه کند.