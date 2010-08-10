به گزارش مهر از اسکرین دیلی فیلم " اندرز" نوشته و ساخته سدریک آنژه فیلمساز فرانسوی در روز بزرگداشت سینمای فرانسه در جشنواره لوکارنو به نمایش در می‌آید.



" اندرز" تریلری درباره وکیلی جوان ( با نقش آفرینی بنوا مژیمل) است که ناخواسته درگیر ماجرا‌های رئیس یک دارو دسته تبهکار می شود .الیویه پر مدیر هنری جشنواره لوکارنو پس از اعلام این خبر افزود که در روز بزرگداشت سینمای فرانسه میزگردی درباره سینمای این کشور با حضور سینماگران فرانسوی برگزار می‌شود.همچنین در بخش جنبی بزرگداشت جان سی رایلی بازیگر آمریکایی به همراه نمایش فیلم " سایرس" این بازیگر و سخنرانی وی برگزار می‌شود .



بخش مرور سینمای آسیای مرکزی از دیگر بخش های جنبی جشنواره امسال لوکارنو است که در آن فیلم هایی همچون " دزد نور" ساخته آکتان آریم کوبات از قرقیزستان و " سارق" ساخته کوئنتین دوپیو به نمایش در می‌آیند.

