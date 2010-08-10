به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "پرسش از فیلسوفان"، دکتر نیکلاس اسمیت استاد فلسفه کالج لوئیس و اسمیت امریکا در مورد چگونگی لذت بردن از فلسفه نظر خود را بیان داشته و این لذت بردن را امری باشکوه می‌خواند.

برخی مردم فلسفه را امری دشوار می‌یابند. برخی دیگر از مردم که گروه کثیری را نیز در بر می‌گیرند، فلسفه را در برخی سطوح امری طبیعی و بشری می‌دانند.

ارسطو معتقد است که فلسفه از یک بهت و حیرت آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد این سخن ارسطو درست است. اما نکته‌ای در اینجا حائز اهمیت است و آن اینکه نباید به این تحیرها و بهتها مهمیز زد.

باید به تحیرها و بهتهایمان اجازه خودنمایی و ظهور بدهیم و آنها را محدود نکنیم. به طور کلی در مورد فلسفه و شیوه تفکر باید به این نکته توجه داشت که زمانی می‌توانید از تفکر لذت ببرید و با آن مأنوس شوید که شیوه لذت بردن از آن را نیز بدانید.

البته یافتن و پیدا کردن این شیوه سخت و دشوار است ولی امری قابل تحقق است. باید با سعی و ممارست از تفکر کردن لذت ببرید.

وقتی به مرحله‌ای رسیدید که توانستید از تفکر و آنچه فلسفیدن نام دارد لذت ببرید آنرا عظیم و با شکوه خواهید یافت.

وقتی تفکر امری درونی و نهادینه شد در این صورت نوع نگاه به زندگی متفاوت خواهد بود و این نوع نگاه لذت و شکوه خاص خود را دارد.

نیکلاس اسمیت دانش آموخته فلسفه از دانشگاه استنفورد است. فلسفه یونان باستان، دین، ادبیات، معرفت شناسی و فلسفه دین حوزه‌های تخصصی وی به شمار می‌روند.

"معرفت"، سقراط، راهنمای سقراط، روانشناسی اخلاقی سقراط و فلسفه باستان از جمله آثار او به شمار می‌روند.