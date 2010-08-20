افزایش 14 درصدی تماس با 1888 در سه ماه نخست امسال

فرزاد شیرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تعداد تماسها از 18 هزار و 194 تماس در بهار سال 88 به 21 هزار و 183 تماس در بهار سال 89 رسیده است.

وی با اعلام اینکه تعداد تماسها نسبت به بهار سال 88 ، 14 درصد افزایش یافته اظهار داشت: از مجموع پیامهای دریافتی 87 درصد پس از ویرایش به مبادی مربوطه ارسال شده و 13 درصد نیز به دلایلی نظیر احراز عدم صحت خبر و عدم ارتباط با شهروندان خبر دهنده قابلیت ارجاع ندشته و در مرکز مانده است.

معاون نظارت و رسیدگی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران گفت: سهم تماس ها برای پیگیری نتیجه پیام به میزان 8/5 درصد کاهش یافته است که علت اصلی آن سیستمی شدن فرایند پاسخگویی به شهروندان است.

به گفته شیرودی، میزان تغییر سهم گلایه مندی ها نسبت به بهار سال 88، هفت درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: بیشترین موضوعات درباره عدم اقدام لازم در خصوص نظافت صحیح و به موقع شهر، رسیدگی ناکافی به فضای سبز به خصوص در رابطه با کمیت و کیفیت آبیاریها، رنگ آمیزی و نماسازی شهری، برخورد ناکافی با عوامل ایجاد سد معبر، کیفیت نامرغوب محصولات ارائه شده در میادین میوه و تره بار، جانمایی نامناسب، عدم تخلیه به موقع و عدم شستشوی مخازن زباله اعلام شده است.

شیرودی با اعلام اینکه میزان گلایه مندی در حوزه حمل و نقل و ترافیک نسبت به بهار 88، چهار درصد کاهش یافته است، تاکید کرد: مهمترین مصادیق انتقاد از سوی مردم در حوزه حمل و نقل و ترافیک نحوه برخورد و رفتار رانندگان حمل و نقل وعمومی بویژه در حوزه اتوبوسرانی، تاخیر و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، نظارت ناکافی بر دریافت هزینه حمل و نقل عمومی بویژه در حوزه تاکسیرانی، حذف یا تغییر مسیر خطوط اتوبوسرانی و اعمال محدودیتهای ترافیکی بوده است.

معاون نظارت و رسیدگی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران درباره مقایسه یک ساله آمار در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران گفت: میزان گلایه مندی مردم نسبت به بهار سال 88، 9 درصد افزایش داشته است.

شیرودی با بیان مهمترین موارد مطرح شده در این حوزه از سوی مردم گفت: کیفیت خدمات رسانی ورزشگاهها و اماکن ورزشی از جمله کمبود امکاناتی نظیر تهویه مطبوع و سرمایشی، عملکرد کتابخانه ها مثل عدم تجهیز کتابخانه به سیستم خنک کننده و نحوه اداره کتابخانه ها، تبلیغات و اطلاع رسانی و عملکرد خانه های سلامت - بهداشت شهروندی بوده است.

شیرودی در ادامه اعلام کرد: در بهار سال 89 همزمان با کاهش 6 درصدی سهم انتقاد و شکایت در بیشتر حوزه ها به جز در موضوعات فنی و عمرانی شاهد کاهش نسبی این سهم بوده ایم.

معاون نظارت و رسیدگی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران با اعلام اینکه این کاهش در موضوعات تخلفات پرسنلی از همه بیشتر بوده است، تاکید کرد: سهم انتقاد و شکایت در موضوعات فنی و عمرانی در دوره یاد شده نسبت به بهار سال گذشته 2/2 درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: در وضعیت رسیدگی به پیامها، رسیدگی کمی به 9/85 درصد و رسیدگی کیفی به81 درصد رسیده است.