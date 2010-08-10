نخستین آزمایشگاه تشخیص طبی در قم راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاندار قم صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در قم ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی طی سخنانی با ارزشمند توصیف کردن دست‌آوردهای جهاد دانشگاهی قم بیان کرد: اقدام این نهاد در ایجاد مرکز درمان ناباروری و آزمایشگاه تشخیص طبی از جهات مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی و... تأثیرگذار است.



وی ادامه داد: با توجه به آماری که در کشور در زمینه نازایی وجود دارد نیاز به چنین مراکزی احساس می‌شود و می‌توان با تکیه بر دانش و توانایی بومی جوانان کشور نظیر این مراکز را راه اندازی کرد.



حجت الاسلام موسی‌پور، مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم را یکی از مراکز تخصصی و موفق در زمینه درمان ناباروری در کشور دانست و اظهار داشت: با راه اندازی و آغاز بکار این مرکز درمانی، علاوه بر حل مشکل افراد نیازمند درمان در داخل استان، امکان پاسخگویی به نیاز بیماران سایر شهرها و استان‌های مجاور و حتی کشورهای منطقه فراهم شده است.



وی در ادامه به رشد و توسعه کشور در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد اینگونه مراکز می‌تواند زمینه‌ساز اصلی نهضت علمی در کشور باشد.



استاندار قم با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: ماه مبارک رمضان، ماه عظیمی است و اولیای الهی مانند یک عاشق شیفته و شیدا به این ماه نگاه می‌کردند.



وی با تأکید بر اینکه عظمت ماه رمضان آنچنان است که تنها از طریق قلب می‌توان آن را درک کرد اظهار داشت: این ماه فرصتی طلایی و استثنایی برای کسب معنویت و نزدیکی شدن به خداوند متعال است.



استفاده از تجهیزات نوین در زمینه تشخیص طبی



معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح آزمایشگاه تشخیص طبی این نهاد بیان داشت: با توجه به مراجعین خارج استان که برای درمان نازایی به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی مراجعه می‌کردند، وجود چنین آزمایشگاهی برای ارائه خدمات به شکل جامع ضروری بود.



سیدرضا طباطبایی افزود: در زمینه تشخیص طبی این مرکز از تجهیزات نوین و به روز استفاده کرده است تا مراجعین مشکلی را برای درمان نداشته باشند.



وی افزود: مبحث دیگر فضای توسعه‌ای مرکز درمان ناباروی بود که با توجه به تعداد زیاد مراجعان پاسخگوی نیازها نبود که با تلاش‌های صورت گرفته نیز به این امرتوجه شد تا بتوان خدمات را بهتر و با کیفیت بیشتری ارائه داد.