طرح محسنین در خراسان جنوبی اجرا می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سیدرضا حسینی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی معاونین، مسئولان و کارشناسان مشارکتهای مردمی استان تصریح کرد: این طرح برای اولین بار در استان اجرا می‌ شود و در مرحله اول 120 خانواده از خانواده‌های غیر یتیم تحت حمایت در این طرح دارای حامی خواهند شد.

وی به دیگر برنامه‌ های معاونت مشارکتهای مردمی در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: حامی یابی جهت ایتام تحت حمایت در پایگاه‌های تهران و شهرستانهای استان و بخصوص در لیالی قدر، کمک به اطعام محرومان و بازدید از منازل مددجویان تحت حمایت در قالب طرح مفتاح الجنه با حضور مسئولان استانی از دیگر برنامه‌ های این نهاد در ماه مبارک رمضان خواهد بود.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اظهار امیدواری کرد: همانند سالهای گذشته شاهد حضور گسترده مردم خیر و نیکوکار استان در برنامه های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان باشیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی نیز در این گردهمایی صداقت، امانتداری و داشتن روابط عمومی قوی را از مهم‌ ترین وی‍ژگیهای افراد شاغل در حوزه مشارکتهای مردمی برشمرد و بر حسن برخورد پرسنل این حوزه با مشترکین و بر آوردن انتظارات این افراد تاکید کرد.