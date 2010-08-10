بسته حمایت از صادرات غیرنفتی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی، برنامه‌های راهبردی برای توسعه آن طراحی و تدوین شده است و دولت دهم مصمم است سیاست‌های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش پیگیری کند.

وی با اشاره به رشد مناسب صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر، افزود : علیرغم بحران های جهانی و مشکلاتی که برخی کشورهای غربی و اروپایی برای ایران ایجاد می کنند، به لطف خدا و تلاش های صادرکنندگان، جهش قابل قبولی در طی برنامه چهارم صورت گرفت و در چهارماهه نخست سال جاری نیز با رقم حدود 8/7 میلیارد دلار بیش از 31 درصد رشد صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم. وزیر بازرگانی ادامه داد : این نشاندهنده بی تاثیربودن تبلیغات و جنجال سازی های غربی ها علیه ایران است.

غضنفری، مصوبات امروز کارگروه تحول اقتصادی را در حوزه صادرات غیرنفتی ناشی از عزم رئیس جمهور و دولت بر حمایت از این بخش دانست و اظهار داشت : حفظ قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در پی هدفمندسازی یارانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور معادل 3900 میلیارد ریال کمک بلاعوض، سالیانه بصورت درصدی از ارزش کالاهای صادرشده، پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد : این کمک ها علاوه بر جوایز صادراتی رایج سالیانه است و با استفاده از ساز و کار پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد.

وزیر بازرگانی همچنین از حمایت های دولت در حوزه صادرات خدمات در پی هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: برای حمایت از صدور خدمات فنی- مهندسی، فناوری بالا، گردشگری و نرم افزار نیز مبلغ 570 میلیارد ریال به عنوان وجوه اداره شده نزد بانک های کشور برای اعطای تسهیلات با یارانه سود تسهیلات به میزان 7 درصد به صادرکنندگان این بخش درنظر گرفته شد.

وی افزود : این مصوبات علاوه بر حمایت هایی است که در قالب بسته بندی های حمایت از بخش تولید به تصویب رسیده است.

وزیر بازرگانی ضمن تشکر از از تولیدکنندگان صادراتی و صادرکنندگان در حوزه کالا و خدمات اظهار امیدواری کرد مجموع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی کشور در سال 89 به بیش از 30 میلیارد دلار بالغ گردد.