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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۸:۲۵

برنامه‌هاي جشن نيمة شعبان در مسجد مقدس جمكران اعلام شد

توليت مسجد مقدس جمكران، برنامه‌هاي جشن نيمة شعبان در مسجد جمكران را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار مهر در "قم" ، حجت‌الاسلام و المسلمين وافي توليت مسجد مقدس جمكران در نشست خبري با خبرنگاران و رسانه‌ها گفت: با توجه به فرا رسيدن نيمة شعبان، سالروز ولادت منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) مسجد جمكران براي برپايي جشن آماده شده است.

وي افزود: مراسم جشن از شب چهارشنبه شروع و تا جمعه (نيمه شعبان) به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و پيش‌ بيني مي‌كنيم جمعيت شركت‌كننده امسال بيشتر از سال‌هاي قبل باشد.

توليت مسجد جمكران، پياده ‌روي به مسجد جمكران، قرائت دعاي توسل و سخنراني يكي از مراجع عظام تقليد و قرائت دعاي ندبه توسط هيئت رزمندگان اسلام را از برنامه‌هاي جشن نيمة شعبان امسال بيان كرد.

وي در بخش ديگر سخنان خود، با توجه به اهميت نيمة شعبان و مسجد مقدس جمكران گفت: امروز دشمنان اسلام، مهدويت و مسجد جمكران را نشانه گرفته ‌اند و مي‌خواهند با حذف مهدويت و انتظار، جامعه اسلامي را منحرف كنند. وي امام شناسي را لازمه دينداري دانست و تمسك به اهل بيت عصمت و طهارت(ع) را تنها راه نجات بشريت از مشكلات دنيا و آخرت دانست.

آقاي ‌وافي با اشاره به طرح جامع مسجد مقدس جمكران، به گستردگي اين طرح اشاره كرد و افزود: براي اجراي اين طرح كه در وسعتي حدود يك ميليون و دويست هزار متر مربع انجام خواهد شد، حدود 100 ميليارد تومان هزينه برآورد شده است.

حجت الاسلام وافي در پايان، استقبال عظيم مردم از مسجد جمكران را بي نظير دانست و گفت: بيش از 80 درصد زائران مسجد جمكران، كمتر از 30سال سن دارند و60 درصد زائران را خانم‌ها تشكيل مي‌دهند.

کد مطلب 113138

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