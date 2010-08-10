ورود به زندانها در استان زنجان 32 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر گلمحمدی ظهر سه شنبه در شورای قضایی استان زنجان افزود: پرونده ها با توجه به جرایم رده بندی می شوند که مواد مخدر از جمله جرایم خاص است که در افزایش ورودی مواد مخدر در سال گذشته و جاری 122 نفر افزایش داشته است.

وی ازدحام زندانها را محدود شدن مرخصی های زندانیان عنوان کرد و ادامه داد: بحث محدود شدن مرخصی های زندانی ها در ورودی تاثیر گذاشته و در موجودی و ماندگاری موثر بوده است.

گلمحمدی با یادآوری جریان فتنه در سال گذشته افزود: باتوجه به تبلیغات ضد انقلابی که توسط رسانه های جمعی در غرب انجام شد بی تاثیر با این مورد نبوده است که این امر باعث گمراه شدن نسل جوان به این توطئه و فتنه شد.

دادستان زنجان کشفیات نیروی انتظامی در بخش مواد مخدر را بسیار مهم دانست و گفت: با تلاش مضاعفی که نیروی انتظامی داشته کشفیات در حوزه مواد مخدر افزایش داشته است.

گلمحمدی همچنین تاکید کرد: افزایش ورودی زندانها بیشتر به زندانیان مربوط به قاچاق کالا و مشروبات الکی از مرز زنجان است و عوامل غیر بومی بی تاثیر در امر ورودی زندانیها نیست.

وی در ادامه از خودکشی یک جوان ساعت 14.30 بعد از ظهر در اتوبان 22 بهمن مقابل دادگستری در زنجان خبر داد و گفت: این فرد سابقه روحی و روانی داشته و چند بار اقدام به خودکشی کرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای کاهش ورودی زندانی ها باید راهکارها مناسب انجام گیرد و در این امر برنامه ریزی های لازم صورت گیرد لذا افزایش ورودی ها باعث هنجار و مشکلات روحی و روانی، بهداشتی و غیره را به همراه خواهد داشت.

همچنین سید سجاد موسویون قائم مقام دادگستری استان زنجان گسترش فرهنگ دینی و اسلامی را در کاهش ورودی و جرائم مهم عنوان کرد و گفت: با تبلیغ و اطلاع رسانی می توان این فرهنگ را رواج داد لذا در راستای اجرای این فرهنگ باید تبیلغ و اطلاع رسانی در این حوزه بسیار شفاف و رسا باشد.

حجت الاسلام موسویون افزود: انسان موجودی غافل و جاهل است و به خصوص روز به روز نسلها نسبت به فرهنگ دینی جهیل تر می شوند لذا لزوم آگاه کردن نسل جوان به این فرهنگ گسترش امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: از حوزه علمیه استفاده کنیم و در محور این برنامه ها کلیات در این خصوص توسط اساتید علمیه ارائه شود.

حجت الاسلام موسویون همچنین یادآور شد: از ماه مبارک رمضان در تربیت نفس استفاده کنیم که در شناخت نفس انسان اهمیت بسزایی دارد و شناخت نفس و معرفت که در انسان از ارزش بالایی برخوردار است را ارج نهیم و در راستای آن امر به معروف و نهی از منکر را در برنامه ها داشته باشیم و در مجموع نوعی سازندگی در خود به وجود بیاوریم.

قائم مقام دادگستری استان زنجان افزود: آمارها به دفاتر حوزه علمیه منعکس شود و نسبت به اعزام مبلغین در راستای امر به معروف و نهی از منکر نقش بسزایی را داشته باشند و راهکارهای مناسب را ارائه دهند.