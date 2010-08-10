طرح "مدیریت" اولویت بازار تبریز پس از ثبت جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسن طالبیان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس طرح مدیریت یاد شده نماهای ساختمان‌های نوساز و دارای مصالح جدید واقع در داخل حریم بازار، باید با بافت تاریخی همگون شوند.

وی با اشاره به پیشنهاد طراحی ویژه برای ساماندهی نماهای یاد شده اظهار داشت: از این پس، دستورالعمل مربوط به ضوابط حریم جنبه تفصیلی پیدا می‌کند.

این کارشناس مسئول تدوین جزئیات دستورالعمل چگونگی ساخت را از دیگر اولویت‌های مدیریت پایگاه میراث جهانی بازار تبریز عنوان کرد و گفت: به طور حتم، توجه ویژه به چگونگی ساخت برای زیباسازی منطقه تاریخی اطراف بازار موثر خواهد بود.

طالبیان با بیان اینکه مدیریت استان، در طول دو سه سال اخیر، پژوهش‌های بسیاری پیرامون زلزله ارائه کرده است، یادآور شد: کمیته میراث جهانی توصیه‌هایی در مورد تقوبت، ادامه پژوهش‌های یاد شده و اجرای موارد مصوب آن ارائه کرد.

وی با تاکید بر حذف فضاهای موقتی و الحاقی موجود در حریم و عرصه بازار در یک فرآیند تدریجی و طولانی، تجهیز محور گردشگری و معرفی مجموعه در مقیاس و استاندارد جهانی را از دیگر اقداماتی دانست که پیش از ثبت جهانی مجموعه بازار انجام می‌شده و اکنون نیز ادامه دارد.

مسئول تهیه پرونده ثبت جهانی بازار تبریز به ادامه عملیات مستندنگاری بازار تبریز به عنوان وسیع‌ترین بازار سرپوشیده جهان از نظر وسعت تاکید کرد.