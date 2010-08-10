نخستین نرم افزار ایرانی ارزیابی برند رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره یکصد برند برتر ایران در مراسم رونمایی از این نرم افزار گفت: در سالهای گذشته برند سازی به صورت علمی و پیشرفته یکی از حلقه های مفقوده در روند فعالیت شرکتهای ایرانی بوده و این نرم افزار می تواند ابزار مناسبی برای توسعه برند در بین شرکت های ایرانی باشد.

فرشاد به آبادی با بیان اینکه نخستین نرم افزار ایرانی ارزیابی برند با همکاری دو گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر و مهرکامان توسعه فناوری طراحی شده است، افزود: این نرم افزار امکان استفاده از اطلاعات عملکردی یک شرکت را فراهم می سازد و بر این اساس می توان به ارزیابی جایگاه نشان تجاری در بازار پرداخت.

به آبادی خاطر نشان کرد: استفاده از نرم افزار "پرواز" به شرکتها این امکان را می دهد تا نقاط قوت و ضعف برند خود را شناسایی و آن را برطرف کنند.

وی افزود: با توجه به حجم فعالیت های مطالعاتی صورت گرفته، این نرم افزار کاملا بومی شده و قابلیت اجرا در بسیاری از صنایع و شرکت های تجاری را داراست. به آبادی افزود: یکی از ویژگی های بارز نخستین نرم افزار ایرانی ارزیابی برند که می تواند به عنوان نوار قلب شرکت ها عمل کند این است که به هیچ وجه در دسترس افراد خارج از بنگاهها قرار نخواهد گرفت.

به آبادی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر دو میلیارد ریال برای طراحی این نرم افزار هزینه شده است، افزود: طی سالهای گذشته شرکتهای پیشرو در ایران می بایست با صرف هزینه های هنگفتی نرم افزارهای مرتبط با توسعه برند را از خارج خریداری می کردند که کمتر با شرایط و ویژگی های بازار ایران همخوانی داشت، اما این نرم افزار کاملا منطبق با شرایط و شاخص های بازار ایران طراحی شده است.