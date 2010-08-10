به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود رضا ذکاوت ظهر سهشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان قم طی سخنانی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار طی سخنانی گفت: با توجه به اینکه خبرگزاریها و صدا و سیما به خوبی اخبار دفتر تبلیغات را پوشش میدهند انتظار دفتر تبلیغات این است که مطبوعات استانی نیز در انعکاس اخبار این نهاد فعالتر عمل کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر رسانهها اخبار را به شکل خبری انعکاس میدهند، جای خالی گزارش و اخبار تحلیلی در رسانهها مشاهده میشود که باید در این زمینه بیشتر کار شود.
ذکاوت از رونمایی کتاب و نرم افزار تهیه شده توسط این نهاد در آیندهای نزدیک خبر داد و بیان داشت: در آیندهای نزدیک کنکره ملی شهدای روحانی در استان قم برگزار میشود.
وی همچنین با اشاره به حضور دفتر تبلیغات در نمایشگاه قرآن بیان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی درنظر دارد تا علاوه بر حضور در نمایشگاههای کشور در 5 استان محروم نیز نمایشگاههای قرآنی و کتاب را برگزار کند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی قم افزود: همچنین در آینده نمایشگاهی برای ایرانیان خارج از کشور در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس برپا میشود که در کنار این نمایشگاه، نشستهای علمی و تخصصی نیز برگزار میشود.
گفته مدیر روابط عمومی دفتر تبلیغات در حالی است که تعداد بسیاری گزارش و خبر تحلیلی در برخی نشریات استان و خبرگزاری مهر در قم منتشر میشود و سخن این مدیر فرهنگی این سئوال را مطرح میکند که ایشان تا چه اندازه از اخبار و گزارشهای منتشر شده در رسانهها اطلاع دارد.
از سوی دیگر مرتضی داستانی، مدیر مسئول روزنامه استانی 19دی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: هیچگونه تعامل دوسویهای بین دفتر تبلیغات با رسانههای استان وجود ندارد و به نظر میرسد دفتر تبلیغات اسلامی به دلیل برخوردار بودن از برخی نشریات، خود را بینیاز از ارتباط با رسانهها میداند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی قم با تأکید بر پرداختن رسانهها به چرایی اتفاقات گفت: گزارش و اخبار تحلیلی خلا رسانههای استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود رضا ذکاوت ظهر سهشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان قم طی سخنانی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار طی سخنانی گفت: با توجه به اینکه خبرگزاریها و صدا و سیما به خوبی اخبار دفتر تبلیغات را پوشش میدهند انتظار دفتر تبلیغات این است که مطبوعات استانی نیز در انعکاس اخبار این نهاد فعالتر عمل کنند.
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