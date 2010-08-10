به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود رضا ذکاوت ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان قم طی سخنانی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار طی سخنانی گفت: با توجه به اینکه خبرگزاری‌ها و صدا و سیما به خوبی اخبار دفتر تبلیغات را پوشش می‌دهند انتظار دفتر تبلیغات این است که مطبوعات استانی نیز در انعکاس اخبار این نهاد فعالتر عمل کنند.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر رسانه‌ها اخبار را به شکل خبری انعکاس می‌دهند، جای خالی گزارش و اخبار تحلیلی در رسانه‌ها مشاهده می‌شود که باید در این زمینه بیشتر کار شود.



ذکاوت از رونمایی کتاب و نرم افزار تهیه شده توسط این نهاد در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بیان داشت: در آینده‌ای نزدیک کنکره ملی شهدای روحانی در استان قم برگزار می‌شود.



وی همچنین با اشاره به حضور دفتر تبلیغات در نمایشگاه قرآن بیان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی درنظر دارد تا علاوه بر حضور در نمایشگاه‌های کشور در 5 استان محروم نیز نمایشگاه‌های قرآنی و کتاب را برگزار کند.



مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی قم افزود: همچنین در آینده نمایشگاهی برای ایرانیان خارج از کشور در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس برپا می‌شود که در کنار این نمایشگاه، نشست‌های علمی و تخصصی نیز برگزار می‌شود.



گفته مدیر روابط عمومی دفتر تبلیغات در حالی است که تعداد بسیاری گزارش و خبر تحلیلی در برخی نشریات استان و خبرگزاری مهر در قم منتشر می‌شود و سخن این مدیر فرهنگی این سئوال را مطرح می‌کند که ایشان تا چه اندازه از اخبار و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها اطلاع دارد.



از سوی دیگر مرتضی داستانی، مدیر مسئول روزنامه استانی 19دی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: هیچ‌گونه تعامل دوسویه‌ای بین دفتر تبلیغات با رسانه‌های استان وجود ندارد و به نظر می‌رسد دفتر تبلیغات اسلامی به دلیل برخوردار بودن از برخی نشریات، خود را بی‌نیاز از ارتباط با رسانه‌ها می‌داند.