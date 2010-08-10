نیازمندان در ماه رمضان فراموش نشوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری پیش از ظهر سه شنبه در جمع علما و مدرسان مدارس علمیه اهل سنت استان گلستان گفت: رمضان ماه بهار قرآن و ماه نزول آیات رحمت و برکت است و با شروع ماه مبارک رمضان، درهای دوزخ بسته شده و خداوند تمام درهای رحمت خویش را به روی بندگانش می گشاید.

وی اضافه کرد: تمام روزها و شبهای رمضان از حال و هوای ملکوتی وخاصی برخوردار است و روزه داران بیشتر ساعات خود را به دعا و نیایش و تلاوت قرآن می گذرانند و در خلوت عارفانه خود جویای تجلی وصال حضرت احدیت است.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استانهای گلستان و گیلان تصریح کرد: در ماه مقدس رمضان همه بندگان مهمان ضیافت الهی هستند و خداوند متعال به ازای هر کار نیکویی که انسانها انجام دهند، چند برابر پاداش در نظر گرفته است، بطوریکه حتی خواب انسان روزه دار نیز جزو عبادات او محسوب می شود.

حجت الاسلام عامری افزود: ما باید به شکرانه تمام نعمت ها و برکاتی که حضرت حق در ماه رمضان به بندگانش ارزانی داشته سجده شکر به جای آوریم و از فرصتهایی که در این ایام در اختیارمان قرار گرفته حداکثر بهره را ببریم.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با بیان اینکه باید با روزه های خالصانه و نمازهای خاشعانه وجود خسته و نیازمند خویش رااز تمام بدیها پاک کنیم، تاکید کرد: تمام لحظه های رمضان آکنده از فضای ملکوتی است.



وی به مناسبت های این ماه مبارک هم اشاره کرد و گفت: رمضان شاهد بزرگترین حادثه تاریخ است و شهادت حضرت علی (ع) بزرگمردی که تاریخ همچون او نداشته است در این ماه واقع شده است.

حجت الاسلام عامری افزود: شب عزیز و پر فضیلت قدر نیز از شبهای مهمی است که در این ماه واقع است.

وی اضافه کرد: پایان رمضان عید بزرگ فطر است که از رویدادهای عظیم اسلامی محسوب می شود و دارای ابعاد فردی و اجتماعی فروان وقابل توجهی است.