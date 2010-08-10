جشنواره "سینما حقیقت" شاید در تهران بماند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه مطبوعاتی چهارمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت با حضور شفیع آقا محمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، شهنام صفاجو مدیر روابط عمومی و خورشیدی معاون اجرایی جشنواره سینما حقیقت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقا محمدیان با اشاره به حضور فعال مستندسازان در جشنواره چهارم فیلم مستند گفت: امسال به احتمال 99 درصد جشنواره در اصفهان برگزار می شود اما چند سالن در تهران و مراکز استان ها در نظر گرفته ایم که به صورت همزمان میزبان نمایش اثار منتخب فیلم های مستند شوند.

وی ادامه داد: تا امروز 700 اثر به بخش ملی سینمای مستند ارسال شده است که این امر نشان از استقبال مستندسازان از جشنواره دارد. در بخش بین الملل نیز ایران میزبان 400 اثر از 60 کشور جهان است و پیش بینی می کنیم در آینده این تعداد افزایش پیدا کند.

مدیر مرکز گسترش با تاکید بر اینکه جوانب برگزاری جشنواره در اصفهان در نظر گرفته شده توضیح داد: اصفهان از میان شهرهای دیگر مناسب تر بود و اگر آن یک درصد عدم اطمینانی که در ابتدای عرایضم گفتم به صد در صد تبدیل شود جای نگرانی نیست چرا که ما برنامه ریزی کرده ایم در صورت مهیا نشدن شرایط، جشنواره در تهران برگزار می شود. در عرصه بین الملل هم مکان برگزاری جشنواره را در تهران و اصفهان اعلام کردیم چون مهمانان خارجی ابتدا در تهران مستقر می شوند.

آقا محمدیان در خصوص تعدد بخش های مختلف جشنواره امسال گفت: این خصوصیت همه جشنواره های معتبر است که برای موضوعات مختلف بخش‌های متنوعی در نظر می گیرند. موضوع بندی فیلم‌های جشنواره می تواند نگاه فیلمسازان را متفاوت کند و نظر آنها را علاوه بر مستندهای اجتماعی به انواع مستند سیاسی، تاریخی، مفاخر و مشاهیر و مستندهای علمی و فن آوری جلب کند.

شبکه مستند تلویزیون تا امروز تماسی برای نمایش فیلم‌های مرکزگسترش سینمای مستند با ما نداشته است

وی هزینه های ناشی از جا به جایی جشنواره به اصفهان را کمتر ار سال های گذشته دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه در شهرستان ها مخارج پایین تر از تهران است انتظار می رود نه تنها هزینه های برگزاری جشنواره در اصفهان بیشتر از سال‌های گذشته نشود، حتی در بعضی بخش‌ها این هزینه‌ها پایین‌تر هم می‌آید.

در ادامه این جلسه خبرنگاران سوالات خود را پیرامون فعالیت های مرکز گسترش پرسیدند. ٱقامحمدیان در پاسخ به این سوال که با راه اندازی شبکه مستند مرکز چه تدبیری برای نمایش مستند اتخاذ کرده است، گفت: گله‌ای که ما از شبکه مستند داریم این است که تا امروز تماسی برای نمایش فیلم و اثار مرکز با ما نداشته است. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی یکی از معدود مراکز حامی سینمای مستند است .همچنان تمایل به همکاری خودمان را با این شبکه اعلام می کنیم.

وی با عنوان اینکه شورای بررسی آثار ارسال شده به مرکز گسترش دو ماه پیش کار خود را آغاز کرده است، یادآور شد: اگر کندی در بررسی آثار ارسال شده به مرکز دیده می شود به این خاطر است که مسئولان ما در سیستم های کلان خود بحث حمایت از فیلمسازان سراسر کشور را مطرح کردند. طبیعی است بررسی 70 اثر از همه ایران دشوارتر از 200 اثر است.

مدیر مرکز گسترش ادامه داد: مرکز گسترش نماینده‌ای را در شورای نظارت و ارزشیابی دارد و آثاری که پروانه ساخت می‌گیرند قبل از اینکه به مرکز برسند در همان جا بررسی می شوند. از طرفی خیلی از فیلمسازان هم تمایل دارند فیلم هایشان را با بودجه شخصی بسازند و نیازی به حمایت مرکز و فارابی ندارند.

آقا محمدیان سیاست مرکز برای فرستادن فیلم های ایرانی به جشنواره های خارجی را مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: ما نمی‌گوییم فیلمسازان فیلم هایشان را به جشنواره های بین المللی ارائه نکنند. حرف ما این است که فیلم‌های از طریق مرکز به جشنواره های راه پیدا کنند و بتوانند از حمایت مرکز استفاده کنند. چندی پیش یکی از فیلمسازان فیلمش ا به صورت مستقل به یک جشنواره درجه سه داد و از شرکت در جشنواره های الف و ب محروم شد.

در پایان این جلسه خورشیدی معاون اجرایی جشنواره سینما حقیقت آماری از فیلم بخش های مختلف جشنواره امسال ارائه کرد که بر اساس آن تا امروز 120 اثر بلند بالای 70 دقیقه، 360 اثر کوتاه زیر 30 دقیقه و بیش از 250 اثر نیمه بلند زیر 60 دقیقه فرم شرکت پر کرده‌اند.

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