شعله های آتش و خشم مردمی از رهبران روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی به این موضوع پرداخت و نوشت : شعله های آتش در جنگلهای روسیه زبانه می کشد و در مردم این کشور نیز به همان نسبت خشم از رهبران سیاسی افزایش پیدا می کند. این در حالی است که مدودوف رئیس جمهوری روسیه مدتهای طولانی در مرخصی و خوشگذرانی به سر می برد .

این هفته نامه آلمانی در ادامه نوشت : روسیه در حالی در شعله های آتش می سوزد که بسیاری از قربانیان این حادثه احساس می کنند که صاحبان قدرت در کشورشان آنها را به حال خود تنها گذاشته اند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر موج انتقادات مردم روسیه از رهبران سیاسی در کشورشان به واکنش خونسردانه پوتین نخست وزیر این کشور در برابر خشم مردمی اشاره کرد و نوشت : پوتین در دفاع از خودش اظهار داشته است که موج آتش سوزی اخیر هرگز یک شرایط ویژه و استثنایی نیست و در کشورهای دیگر نیز مشابه این مشکلات وجود دارد.

سیاستمداران روسیه در این میان از یک برنامه جذب انتخاب کنندگان دلسرد توسط نخست وزیر روسیه و جلب آراء آنها در چنین شرایطی سخن می گویند. پوتین از این تراژدی در کشور استفاده می کند تا با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 و همچنین انتخابات پارلمانی در شش ماه اخیر به نفع خود سود ببرد.

اشپیگل در ادامه نوشت: با بیش از پنجاه کشته و سوختن روستاهای متعدد و گازهای سمی فراوان ایجاد شده از طریق آتش سوزی اخیر در جنگلهای مسکو این حادثه به عنوان یک فاجعه ملی در این کشور مطرح است. کسی که در این شرایط بتواند خود را به عنوان نجات دهنده نشان دهد بهترین شانس را دارد که در دو سال آینده به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که البته پوتین در رقابت اخیر به منظور نشان دادن خود به عنوان یک نجات دهنده قانع کننده در نظر مردم تا کنون جلوتر است. وی به مناطق و روستاهای آسیب دیده از آتش سوزی سفر کرده و ضمن صحبت کردن با خانواده های قربانیان به انان وعده بازسازی و جبران خسارات وارده را داده است.

اشپیگل همچنین انتشار وسیع آتش سوزی در مسکو را نتیجه سیاستهای نادرست رهبری در روسیه عنوان کرد.