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۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

"مارتین اونیل" از مربیگری تیم فوتبال آستون ویلا کناره‌گیری کرد

"مارتین اونیل" از مربیگری تیم فوتبال آستون ویلا کناره‌گیری کرد

مارتین اونیل در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت های فصل جدید لیگ برتر از سمت سرمربیگری تیم فوتبال آستون ویلا استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پس از جدایی اونیل از آستون ویلا، کوین مک دونالد، مربی ذخیره های آستون ویلا، هدایت این تیم را برعهده گرفته است.

اونیل گفت: من بی اندازه از مدت زمان حضورم در آستون ویلا لذت برده ام. ترک کردن چنین باشگاه باشکوهی کار واقعا دشواری است. دوست دارم در این فرصت از بازیکنان، کادر مربیگری و هواداران این تیم به خاطر تمام حمایت هایی که در این مدت از تیم به عمل آوردند، قدردانی کنم.

اونیل 58 ساله در سال 2006 هدایت تیم آستون ویلا را بر عهده گرفت و فصل گذشته برای سومین سال متوالی این تیم را به مقام ششم رساند.

کد مطلب 1131410

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