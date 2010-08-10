بی ‌سوادی تا پایان سال 93 در کشور محو می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی وطنی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری در بیرجند افزود: تا پایان سال 93 گروه سنی زیر 50 سال حداقل سواد (دوره مقدماتی و تکمیلی) را از طریق نهضت سوادآموزی فرا می‌ گیرند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاستهای شورایعالی انقلاب فرهنگی تا پایان برنامه پنجم توسعه گروه سنی زیر 50 سال آموزشهای مقدماتی و تکمیلی نهضت را باید فرا بگیرند، گفت: بر اساس این برنامه استانهای کشور به سه دسته استانهایی که درصد باسوادی آنها بالاتر از میانگین کشوری است، استانهایی که باسوادی در آنها حول میانگین کشوری است و استانهایی که درصد باسوادی آنها زیر میانگین کشوری هستند، تقسیم می‌ شوند.

وطنی به برگزاری جشن محو بی‌سوادی در 15 هزار روستای کشور در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: تا پایان سال 90 نیز حداقل باسوادی در پنج استان یزد، سمنان، قزوین، بوشهر و قم به 97 درصد خواهد رسید و جشن محو بی‌سوادی در این استانها برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت خراسان جنوبی در راستای سواد آموزی، خاطرنشان کرد: جشن محو بی‌سوادی در خراسان جنوبی نیز تا پایان سال 92 برگزار خواهد شد.

به گفته وی سوادآموزانی که دوره مقدماتی و تکمیلی سوادآموری را فرا گرفته‌اند به منظور تعمیق و تثبیت سواد در دوره‌های پایانی شرکت خواهند کرد.

قائم مقام سازمان نهضت سوادآموری کشور در پایان از شناسایی دو هزار چهره موفق در حوزه نهضت سوادآموزی تاکنون در سطح کشور خبر داد و یادآور شد: این افراد توانسته‌اند دوره‌های مقدماتی تا مقاطع عالی تحصیلی را در دانشگاه‌های کشور به اتمام برسانند.

مدیر نهضت سوادآموزی خراسان جنوبی نیز در این نشست از برگزاری جشن محو بی‌سوادی در دو شهرستان فردوس و بشرویه تا پایان سال جاری خبر داد.

حجت‌الاسلام ابوالحسن نبئی افزود: تاکنون 180 روستای شهرستان قاین نیز از بی‌سواد پاک شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده جشن محو بی‌سوادی در این شهرستان برگزار شود.

وی از برگزاری جشن محو بی‌سوادی در دو سال قبل در شهرستان سرایان خبر داد و گفت: در حال حاضر 497 آموزشیار با این نهاد همکاری دارند که در شهرستانهای نهبندان، سربیشه و در میان کمبود آموزشیار وجود دارد.

مدیر نهضت سوادآموزی خراسان جنوبی در پایان با تاکید بر اینکه بکارگیری نیروی جدید فعلا در دستور کار نیست، یادآور شد: کمبود نیروی آموزشیار در نقاط مختلف استان با همکاری آموزش و پرورش برطرف می‌شود.