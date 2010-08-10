طرح جامع برای آینده بندر شهید رجایی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون دریایی و بندری این اداره کل گفت: بر همین اساس با مکاتباتی که با سازمان بنادر صورت گرفته مقرر شد طرح جامع برای آینده بندر شهید رجایی تهیه و تدوین شود.

وی گفت: در این طرح سیاستها و جهت گیری های سرمایه گذاری در این بندر برای آینده بلند مدت دیده می شود و گویای بسیاری از نیازهای این بندر خواهد بود.

صفایی گفت: این برای سرمایه گذاران بخش خصوصی مهم است که بدانند برای 15 تا 20 سال آینده وضعیت بندر چگونه است تا بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر اهمیت الحاق دو هزار و 400 هکتار اراضی پیش بینی شده در شمال بندر گفت: با الحاق این زمینها می توان برای آینده این بندر برنامه ریزی های لازم را انجام داد تا این بندر به روند روبه رشد خود همچنان ادامه دهد.

صفایی تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله بندر شهید رجایی را گامی مهم در جهت هماهنگی ارگانهای متولی در بندر عنوان کرد و گفت: مجموعه بندر با تعاملی که با مجموعه حمل و نقل ریلی و جاده ای و سایر ارگانهای مربوطه خواهد داشت می تواند به عنوان ظرفیت پایدار باقی بماند که در طراحی برنامه 5 ساله به این موارد توجه جدی شده است.

وی در عین حال از تلاشهای صادقانه سید محمد حکیمی در سمت معاونت دریایی وبندری این اداره کل قدردانی کرد.

اله مراد غفیفی پور معاون جدید دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، در سخنانی از بندر شهید رجایی به عنوان دروازه بزرگ تجارت کشور یاد کرد و گفت: برای این که این بندر همچنان راه توسعه و پیشرفت را طی کند نیازمند فکر و تلاش مضاعف هستیم.

وی از جمله مهمترین اولویتهای کاری خود را پیگیری اجرای قوانین آزاد در بندر شهید رجایی عنوان کرد و افزود: در صورت اجرای این قوانین، سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در بزرگترین بندر کشور پیدا خواهند کرد و این امر می تواند به رشد بیشتر این بندر منجر شود.

در پایان این مراسم که مدیران بخش خصوصی نیز حضور داشتند اله مراد عفیفی پور به عنوان معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان منصوب شد و از زحمات 25 ماهه سید محمد حکیمی تقدیر و قدردانی شد.