به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مانیل بولتن، دیانلان لوکمان دبیر کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپینی اظهار داشت که این کمیسیون اقدام به راه‌اندازی کمیته ملی رویت هلال ماه کرده که با نظر علمای مسلمان و مقامات کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپینی به منظور به دست آوردن اطلاعات موثق براساس احکام دینی در رابطه با رویت هلال آغاز و پایان ماه رمضان فعالیت می‌کند.

وی اظهار داشت دفاتر منطقه‌ای این کمیسیون ملی در رابطه با اعلام نتایج رویت هلال ماه هماهنگ خواهند بود. گروههای دینی چون شورای ائمه جماعات فیلیپین، سازمان کنفرانس رهبران اسلامی نیز در کمیسیون ملی رویت هلال ماه مشارکت خواهند داشت.

سعید احمد بشیر رئیس شورای ائمه جماعات فیلیپین با اشاره به اهمیت پیروی از سنت نبوی در استهلال اظهار داشت: اگر هلال ماه رویت شود ماه رمضان از روز چهارشنبه 11 آگوست ( 20 مرداد ماه) آغاز می‌شود در غیر این صورت ماه شعبان 30 روزه خواهد بود و نخستین روز از ماه رمضان روز پنج شنبه 12 آگوست ( 21 مردادماه) آغاز خواهد شد.