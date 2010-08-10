  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

دو خبر از بدمینتون/

سمنان و زنجان قهرمان مسابقات نوجوان دختر و خردسالان پسر شدند

سمنان و زنجان قهرمان مسابقات نوجوان دختر و خردسالان پسر شدند

مسابقات بدمینتون نوجوانان دختر و خردسالان پسر با قهرمانی تیم های سمنان و زنجان در بخش تیمی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر که از 15 مرداد در شهر شاهرود آغاز شد امروز سه شنبه با قهرمانی تیم سمنان به پایان رسید. این تیم در دیدار نهایی موفق به شکست 3 بر 2 تهران شد. ضمن اینکه دو تیم اصفهان و گیلان به عنوان مشترک سومی دست یافتند.

مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر از عصر امروز در قسمت آزاد و در دوبخش یک نفره و دونفره پیگیری می شود.
 
 زنجان قهرمان مسابقات خردسالان پسر شد
مسابقات بدمینتون قهرمانی خردسالان پسر در بخش تیمی ظهر امروز در اصفهان پایان یافت و تیم زنجان مقام نخست این رقابت‎ها را بدست آورد.این تیم در دیدار نهایی این بخش از رقابت‎ها 3 بر یک تیم تهران را شکست داد و قهرمان شد. بدین ترتیب تهران دوم شد و تیم بوشهر و فارس نیز به مقام سوم مشترک دست یافتند.
 
مسابقات قهرمانی خردسالان پسر از عصر امروز در قسمت یک نفره و دونفره آغاز می شود.
کد مطلب 1131430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها