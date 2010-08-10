سمنان و زنجان قهرمان مسابقات نوجوان دختر و خردسالان پسر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر که از 15 مرداد در شهر شاهرود آغاز شد امروز سه شنبه با قهرمانی تیم سمنان به پایان رسید. این تیم در دیدار نهایی موفق به شکست 3 بر 2 تهران شد. ضمن اینکه دو تیم اصفهان و گیلان به عنوان مشترک سومی دست یافتند.

مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر از عصر امروز در قسمت آزاد و در دوبخش یک نفره و دونفره پیگیری می شود.

زنجان قهرمان مسابقات خردسالان پسر شد

مسابقات بدمینتون قهرمانی خردسالان پسر در بخش تیمی ظهر امروز در اصفهان پایان یافت و تیم زنجان مقام نخست این رقابت‎ها را بدست آورد.این تیم در دیدار نهایی این بخش از رقابت‎ها 3 بر یک تیم تهران را شکست داد و قهرمان شد. بدین ترتیب تهران دوم شد و تیم بوشهر و فارس نیز به مقام سوم مشترک دست یافتند.

مسابقات قهرمانی خردسالان پسر از عصر امروز در قسمت یک نفره و دونفره آغاز می شود.