14 تن مواد مخدر در فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اسدالله اسدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این کشفیات شامل 12 تن تریاک، یک هزار و 400 کیلوگرم حشیش، 100 کیلوگرم هروئین، هشت کیلو شیشه، 700 کیلو کراک و حدود یک تن سایر مواد مخدر است.

وی تصریح کرد: طی این کشفیات نیز پنج هزار و 655 نفر دستگیر و 39 باند قاچاق نیز متلاشی شده است.

جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس متذکر شد: 246 نفر از دستگیر شدگان از قاچاقچیان عمده مواد مخدر هستند و بقیه افراد نیز در کار حمل و توزیع مواد مخدر فعالیت داشته اند.