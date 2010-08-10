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۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

طی سال جاری؛

14 تن مواد مخدر در فارس کشف شد

14 تن مواد مخدر در فارس کشف شد

شیراز - خبرگزاری مهر: جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس از کشف حدود 14 تن مواد مخدر در این استان از ابتدای سال 89 تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اسدالله اسدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این کشفیات شامل 12 تن تریاک، یک هزار و 400 کیلوگرم حشیش، 100 کیلوگرم هروئین، هشت کیلو شیشه، 700 کیلو کراک و حدود یک تن سایر مواد مخدر است.

وی تصریح کرد: طی این کشفیات نیز پنج هزار و 655 نفر دستگیر و 39 باند قاچاق نیز متلاشی شده است.

جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس متذکر شد: 246 نفر از دستگیر شدگان از قاچاقچیان عمده مواد مخدر هستند و بقیه افراد نیز در کار حمل و توزیع مواد مخدر فعالیت داشته اند.

کد مطلب 1131439

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