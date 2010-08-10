یک خودرو لودر در پرتگاه 20 متری کوی فراز سعادت آباد سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز "سه شنبه" یک دستگاه لودر به همراه سرنشینش در جاده دسترسی به محل پروژه ساختمانی به پرتگاهی به عمق 20 متر در کوی فراز واقع در سعادت آباد، شهرک بوعلی سقوط کرد.

عطا الله شیشه معاون عملیات منطقه 4 آتش نشانی درباره این حادثه گفت: این خودروی لودر به همراه سرنشینش به علت نامعلومی از رمپ بالایی جاده به رمپ پایینی سقوط کرده و کاملا لودر در هم پیچیده و به حالت واژگون بین رمپ پایینی و لبه پرتگاه متوقف شده بود.

وی گفت: با اطلاع از این حادثه، آتش‌نشانان بلافاصله گروه نجات سه و آتش‌نشانان ایستگاه 25 و 58 به محل حادثه اعزام شدند و با استفاده از یک رشته لوله آبدهی و خاموش کننده دستی اقدام به ایمن‌سازی محل کردند.

شیشه گفت: گروه نجات نیز با بکارگیری دستگاههای هیدرولیکی ویژه نجات و بریدن قسمت‌هایی از لودر، اقدام به خارج کردن سرنشین محبوس شده از داخل لودر کردند.

وی افزود: آتش نشانان اعزامی، پس از یک عملیات دشوار و پیچیده توانستند شخص مصدوم را به بیرون از لودر منتقل کنند و وی را مراکز درمانی انتقال دهند.