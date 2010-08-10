راه اندازی مسیر دوچرخه سواری از خیابان امام خمینی(ره) به سمت بازار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو امروز سه‌شنبه در جریان گزارش شهردار منطقه 12 شهرداری از وضعیت ایمنی بازار تهران و بازسازی آن که با حضور رئیس اداره برق منطقه تهران بزرگ برگزار شد افزود: منظر نابسامانی از لحاظ سیستمهای برق و کولرهای گازی و آبی در محدوده بازار وجود دارد و عامل آتش‌سوزیهای متعدد این محدوده نیز همین است.

وی اظهار داشت: اگرچه شرایط روشنایی و تهویه هوا در محدوده بازار مناسب نیست اما باید مشخص شود که این تعداد کولر با چه مجوزی نصب شده است.

این عضو شورای شهر با اشاره به نصب بی‌ضابطه تعداد زیادی کولر گازی و برقی در محدوده بازار تاکید کرد: چه تضمینی وجود دارد که بعد از ارتقاء شرایط برق بازار تعداد کولرها بیشتر از این هم نشود.

دانشجو با اشاره به انجام برخی تحقیقات در مورد کولرهای برقی و گازی و افزایش نگران کننده مصرف آنها در مناطق جنوبی کشور ادامه داد: استفاده از این کولرهای غیراستاندارد باید کنترل شود و تمایل به استفاده از کولرهای گازی در حالی در کشور رو به افزایش است که در بازار بسیاری از کشورهای دنیا این کولرها حذف شدند.

وی با بیان اینکه تامین نیاز برق بازاریان به هر قیمتی درست نیست، افزود: شهرداری باید کنترل بیشتری بر روی نصب این تاسیسات داشته باشد.

به گزارش مهر، حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا در ادامه این جلسه از شهردار منطقه 12 خواست تا نسبت به روند تخلیه ساختمانی‌های فوق خطر در بازار از نظر ایمنی، مصرف مواد مخدر و کارتن‌خواب‌ها توضیح دهد و گفت: در شرایطی که تخریب و نوسازی در بازار امکان‌پذیر نیست باید به سمت بهسازی برویم.

در ادامه علیرضا دبیر عضو شورای شهر نیز پیشنهاد داد که موضوع بازار و بررسی همه جانبه مسایل آن به صورت مستقل و جامع با حضور همه دستگاه‌‌های مربوطه بررسی شود.

شهردار منطقه 12 تهران در جلسه امروز شورای شهر گفت: در ادامه برنامه شهرداری برای ساماندهی و انتقال مشاغل و صنوف خطرساز در تهران در حال اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح برای خروج طلاسازی‌ها از بازار تهران هستیم.

نادر کرمی در گزارش خود از وضعیت ایمنی بازار تهران و روند بازسازی آن ادامه داد: از ابتدای سال تا به امروز 97 مورد آتش سوزی در بازار تهران رخ داده است و این منطقه به عنوان قدیمی‌ترین نقطه تهران از نظر فرسودگی مشکلات خاص خود را دارد.

وی تاکید کرد: درهای ورودی بازار در شان و مقام بازار نیست و به خوبی نیز کنترل نمی‌شود و افرادی که مسئول کنترل ورودی‌ها هستند تخلف‌هایی انجام می‌دهند.

شهردار منطقه 12 در مورد اقدامات ترافیکی در دست اجرا در محدوده بازار گفت: ساماندهی چرخ‌دستی‌های بازار، پیک موتوری‌ها، ساماندهی تخلیه و بارگیری وانتی‌ها، مطالعه و طراحی اسامی معابر و راهنمایی مسیر، ساماندهی تردد و پارک موتورسیکلت‌ها از اقدامات ترافیکی انجام شده در محدوده بازار است.

کرمی اجرای مسیر دوچرخه سواری در شمال بازار را از دیگر اقدامات ترافیکی این محدوده دانست و گفت: هزار دستگاه دوچرخه در مدت یک ماه آینده در مسیر خیابان امام خمینی(ره) به سمت بازار در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و از این طریق تعداد موتور سوارها در این محدوده کمتر شود.

شهردار منطقه 12 از راه اندازی تراموا در بازار تهران خبر داد و افزود: برای یک مسیر دو کیلومتری در بازار تهران واگن‌های تراموا در نظر گرفته می‌شود که قابلیت جابجایی بارهای کوچک و کم وزن را خواهد داشت.

وی تاکید کرد: شهرداری منطقه 12 برای افزایش ایمنی منطقه بازار برنامه‌هایی مانند تخلیه و تغییر شغل در مورد عرضه‌کنندگان مواد پلاستیکی و شیمیایی و مشاغل مزاحم که دارای خطر آتش سوزی هستند را انجام داده است.

وی با تاکید بر اینکه باید مشاغل زیادی در بازار جابجا و یا تعطیل شوند گفت: ‌در حال اخذ مجوز برای تعطیلی طلاسازانی هستیم که به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی موجب بروز آتش‌سوزی در بازار تهران می‌شوند.

وی اظهار داشت: از سنوات گذشته رابطه مناسبی بین بازاریان تهران و مدیریت شهری وجود نداشت و به دلیل وجود دیوار بی‌اعتمادی اگرچه در دوره‌های مدیریت سابق شهرداری اقداماتی انجام شده بود اما در دوره جدید نگاه همه جانبه‌ای به محدوده بازار شد و این فضای بی‌اعتمادی را تعدیل کرد.

به گفته وی در بازار تهران به وسعت 110 هکتار 53 هزار فعالیت انجام می‌شود و 400 هزار نفر به طور مستقیم در بازار تهران فعالیت دارند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه ارایه این گزارش گفت: بازار سالهاست که شرایط نامناسبی دارد و نمی‌توان در مورد برخی از فضاهای آن کاری کرد.

مهدی چمران ادامه داد: به دلیل شرایط کولرهای گازی و برقی و سیم‌ها و کابل‌های آنها نمای ظاهری ساختمان‌های بازار نگران کننده است اما در بخش‌های جدیدتر شهر نظیر اکباتان نیز این کولرها بیرون زده و شرایط بسیار نامناسبی را ایجاد کرده است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نیز در جریان ارائه گزارش شهردار منطقه 12 از وضعیت بازار گفت: به دلیل اینکه طلاسازان از مواد شیمیایی ماند سیانور برای جداسازی طلا استفاده می‌کنند و سیستم بهداشتی دفع فاضلاب در این محدوده وجود ندارد این صنف باید از بازار تهران منتقل شود.

معصومه ابتکار در مورد وضعیت ایمنی بازار نیز اظهار داشت: ساماندهی صنوفی که استانداردهای زیست محیطی را ندارند از عرضه‌کنندگان مواد شیمیایی در ناصرخسرو آغاز شد اما هم اکنون این روند متوقف شده است.