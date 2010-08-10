مروجان مکتب ایرانی ضد ولایت اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله عسگراولادی در جمع طرفداران حزب موتلفه‌ اسلامی اظهار کرد: اساس نهضت، حرکت و انقلاب اسلامی اسلام بوده است و جمهوری نیز برمعنای اسلام شکل گرفته و امام خمینی (ره) در زمانی که جمهوری ایرانی، جمهوری ملی و یا دموکراتیک مطرح بود فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

وی افزود: جمهوری بر اساس اسلام شکل گرفته و امام (ره) بسیار کوشیدند که به عرب‌ها بفهمانند تا زمانی که فلسطین را عربی می‌نامند فایده‌ای ندارد بلکه فلسطین اسلامی است.



عسگراولادی خاطرنشان کرد: از آن روزی که اسلام پرچم افتخار فلسطینی‌ها شد، فلسطینی‌ها توانستند از در به دری بیرون آمده تا آن‌جا که یک‌تنه و بدون کمک دیگران در 22 روز اسراییل را معطل کرده و رژیم صهیونیستی شکست خورد و این به دلیل اسلامی بودن نهضت فلسطین است.



وی با انتقاد شدید از کسانی که طرح مکتب ایرانی را عنوان می‌کنند، ابراز عقیده کرد: اگر کسانی برای جلب رای مردم و یا برای جنبه‌های عاطفی ملی بخواهند ملیت را به جای اسلام بگذارند سالیان دراز ملی‌گراها مبارزه کردند، اما هر روز در کشور عقب‌تر رفتند.



عسگراولادی با بیان این‌که اسلام بود که توانست رژیم شاهنشاهی مورد تایید قدرت‌های جهانی را از بین ببرد، اظهار کرد: آن‌چه باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد اسلامیت بود و اگر به این مساله توجه نداشته باشیم به عقب و قهقرا برگشته‌ایم. شاید جبهه ملی شیرین‌تر از این حرف‌ها را می‌زد اما نتوانستند کاری کنند و امام (ره) اسلام، حاکمیت اسلام، فقه اسلامی و تشیع را مطرح کردند.



دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: شاید اگر کسانی بیایند مکتب ایرانی را مطرح کنند آمریکا حاضر باشد بالاترین مبالغ را به این‌ها پرداخت کند و اگر کسانی مشهور به گرفتن شهریه از آن‌ها نباشند نوکر بی‌مزد و مواجب هستند.



وی تصریح کرد: در حال حاضر که آمریکا، اسراییل و انگلیس با ما چنین رفتارهایی دارند به این علت است که عمده ملت‌ها نه تنها ملت‌های مسلمان بلکه ملت‌های آزاده جهان به دنبال این مساله هستند که اسلامی که ایران را در مقابل سلطه بین‌الملل تقویت می‌کند این اسلام را بشناسند. در این شرایط اگر بگوییم وطن‌پرستی مکتب است درست نیست بلکه مکتب ما خداپرستی است، ملیت برای ما مذهب نیست.



عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: ممکن است کسانی که این‌چنین موضع‌گیری کرده‌اند این سخنان من را نپسندند اما آن‌چه برای ما شرط است رضایت مولای ما و امام زمان (عج) است که می‌خواهد میان مسلمانان تفرقه نشود.



وی تاکید کرد: اهل ایمان باید به ریسمان الهی محکم چنگ بزنند و فرقه فرقه نشوند، اگر ما ایرانیت را مکتب بدانیم قطعا فرقه ایجاد کرده‌ایم. باید از فرقه‌سازی و تفرقه پرهیز و اعتصام به پیامبر (ص) و امام زمان (عج) و ولی فقیه داشته باشیم.



وی تاکید کرد: هرچه زودتر کسانی که این صحبت‌ها را کرده‌اند این حرف‌ها را تصحیح کنند و در اینکه بگویند این مساله را امام (ره) می‌خواست، هیچ‌گاه امام این‌طور نمی‌خواست. سخنان خود را تصحیح کنید.



عسگراولادی با تاکید بر اینکه "ایرانیت مکتب ما نیست" اظهار کرد: امام خمینی (ره) راجع به نهضت آزادی و جبهه ملی تعریفی داشتند که این‌ها خود را ایرانی مسلمان می‌دانند اما ما مسلمان ایرانی هستیم.



وی خاطرنشان کرد: درباره اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی باید از امام امت آهنگ گرفت و نه این‌که هرکس میکروفن دست گرفته و خود را اسلام‌شناس بداند و بخواهد برای اسلام ایده‌های خود را مطرح کند. هرکس نمی‌تواند خود را اسلام‌شناس معرفی کند بلکه باید اسلام را یک اسلام‌شناس واقعی معرفی نماید که در راس آن ولی فقیه است.