اغلب ميز و نيمكت هاي مدارس غير استاندارد است

دكتر رضا روشن پژوه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هر ميز و نيمكتي بايد متناسب با اندام فرد استفاده كننده باشد و در غيراين صورت يا ميز كوچكتر از اندام وي خواهد بود كه باعث خم كردن طولاني مدت كمر شده و انحناي ستون فقرات را به همراه خواهد داشت و اگر فاصله وي تا ميز زياد تر باشد سبب كشيدگي عضلات مي شود.

وي اظهار داشت: بايد براي هر گروه سني با توجه به ميانگين جثه و قد آنها و الگوي خاص خود، ميز و نيمكت توليد كرد يعني بايد ارگونومي يا تناسب ميان وسايل مورد استفاده و اندام انسان در ساخت آنها رعايت شود.

اين متخصص طب فيزيكي و توانبخشي تصريح كرد: در كشورهاي پشرفته دنيا متخصصاني در مدارس و حتي در ادارات هستند كه در مورد نوع، اندازه و انتخاب ميز و نيمكت و صندلي ها، مسئولان را راهنمايي مي كنند اما متاسفانه تا به حال مشاهده نكرده ايم كه در ايران با افراد متخصص براي تعيين نوع ميز و نيمكت ها در مدارس و اداره ها مشورت كرده باشند.

وي ادامه داد: بايد متخصصان ارگونوميك نيز در آموزش و پرورش حضور داشته باشند و در خصوص اندازه و سايز نيمكت هاي مورد استفاده براي دانش آموزان ، بويژه كودكان و نوجواناني كه زمينه بيماري هاي عضلاني و اسكلتي در آنها وجود دارد و بر اين اساس خطرات بيشتري در زمينه آسيب هاي وارد آمده بر عضلات و اسكلت بدن، آنها را تهديد مي كند، اظهار نظر كرده و مسئولان در مدارس را مورد راهنمايي قرار دهند.

دكتر روشن پژوه اظهار داشت: متاسفانه در كارخانجات توليد ميز و نيمكت به علت صرفه اقتصادي از اين متخصصان براي متناسب بودن وسايل توليد با اندام مصرف كنندگان آن استفاده نمي شود.

وي گفت: با وجود عدم تناسب نيمكت ها با جثه دانش آموزان، به علت انعطاف پذيري بافت عضلات كودكان و نوجوانان، تحمل اين نوع عدم تناسب ها راحت تر است اما براي افرادي كه زمينه اين بيماري ها در بدن آنها وجود دارد، به هر ناحيه از عضلات بدن كه اين فشارها وارد آيد سبب تشديد ضايعات همان ناحيه مي شود ، به گونه اي كه اگر در ستون فقرات انحراف داشته باشد كوتاهي و يا بلندي آن نيمكت مي تواند سبب تغييرات بيشتر ستون فقرات شود.