توسعه میدان مشترک نفتی سلمان با اعتبار 1.3 میلیارد یورویی

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه میدان مشترک نفتی سلمان با هدف افزایش تولید روزانه نفت از این میدان به 50 هزار بشکه و تولید گاز به 500 میلیون فوت مکعب گاز تا اسفند ماه امسال به بهره برداری می رسد.

برای توسعه بخش نفتی این میدان مشترک حفاری 23 حلقه چاه تزریق آب و نفت، ساخت و نصب سکوی انتقال گاز، سکوی تولید، بازسازی، تعمیر تأسیسات در سطح الارضی و تعمیرات سکوهای سه پایه سرچاهی در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

در بخش گازی این پروژه برای تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز و 6 هزار بشکه مایعات گازی از مخزن گازی دالان حفر 9 حلقه چاه تولیدی، ساخت لوله های انتقال گاز سرچاهی، 2 سکوی سرچاهی گازی، یک سکوی زیستی، یک سکوی دریایی فرآورش گاز و 220 کیلومتر خط لوله انتقال گاز به سیری و سکوی مبارک در دستور کار قرار گرفته است.

در حال حاضر پیشرفت ساخت خط لوله 32 اینچی به طول تقریبی 220 کیلومتر به عنوان بزرگترین خط لوله انتقال گاز خلیج فارس مراحل پایانی (نزدیک به 100 درصد) ساخت را پشت سر می گذارد و بر اساس برنامه زمان بندی باید بهره برداری از این پروژه تا نیمه دوم امسال آغاز شود.

برای توسعه میدان نفتی سلمان از ابتدای طرح تاکنون بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه گذاری شده که 70 درصد از این اعتبارات سهم پیمانکاران داخلی بوده است.