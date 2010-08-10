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۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

آمار حوادث شبکه آب در غرب استان تهران 19 درصد کاهش یافت

آمار حوادث شبکه آب در غرب استان تهران 19 درصد کاهش یافت

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران گفت: امسال حوادث شبکه و انشعاب آب نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش یافته است.

یوسف مدیر روستا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طبق آمار 9 هزار و 991 حادثه (بطور متوسط روزانه 107 مورد ) در این منطقه اعلام شده که بیشترین آنها در شهرهای رجایی شهر و فردیس کرج رخ داده است.

وی استانداردسازی، مهندسی کردن وضعیت توزیع آب در شبکه از جمله حذف پمپاژ مستقیم آب از چاه های آب رجایی شهر به شبکه زون بندی های نواحی فشاری A B C D و F رجایی شهر و راه اندازی کامل نواحی Q در فردیس را مهم ترین عوامل در کاهش تعداد حوادث برشمرد.

مدیر روستا اضافه کرد: اصلاح شبکه و انشعابهای فرسوده، نصب سوئیچ های اتوماتیک بر روی برخی چاه های آب که شب هنگام با افزایش فشار در شبکه به صورت اتوماتیک پمپ چاه را خاموش می کند از دیگر عوامل تاثیر گذار در کاهش حوادث بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث شبکه و انشعاب آب در کمالشهر، مهرشهر، چهارباغ، گرمدره و طالقان و کمترین حوادث در شهر اشتهارد رخ داده است.

کد مطلب 1131479

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