چین خواستار افزایش مناسبات نظامی با استرالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال "لیائو شیلانگ" در دیدار با معاون فرمانده نیروی هوایی استرالیا اعلام کرد : دولت چین باید مناسبات نظامی خود با این کشور را افزایش دهد.

به گفته این ژنرال چینی، ارتش خلق چین علاقه مند است تا مناسبات نظامی خود با استرالیا را به سطح جدیدی برساند.

بر اساس این گزارش، چین در تقابل با مناسبات نظامی آمریکا و تایوان درصدد افزایش روابط دفاعی خود با کشورهای دیگر است.

چین بارها از آمریکا خواسته تا قرارداد نظامی شش میلیارد و 400 میلیون دلاری خود با تایوان را فسخ کند، اما واشنگتن تا کنون با این درخواست موافقت نکرده و در عوض افزایش بودجه نظامی پکن را نگران کننده خوانده است.