روحانیون هدایتگر نسل جوان باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش بعداز ظهر سه شنبه در گردهمایی مبلغان ایام ماه مبارک رمضان در بوشهر، اظهار داشت: امروز روحانیت پل ارتباطی بین نسل کنونی و قبل محسوب می شوند و هدایت جامعه را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه دشمن با جنگ نرم به دنبال تحقق اهداف پلید خود است، افزود: نظام مقدس کشورمان در شرایط فعلی در معرض تهدیدات و توطئه های فراوانی است اما با حضور رهبری فرزانه و ملتی وفادار، در مقابل همه این توطئه ها سربلند بیرون آمده ایم.
استاندار بوشهر به توجه دولت به احیاء خانه های عالم و توجه به مساجد و حسینیه ها اشاره کرد و گفت: با توجه به کارکرد دینی و مذهبی خانه های عالم، احیاء این خانه، مساجد و حسینیه ها یکی از جلوه های مبارزه با جنگ نرم است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز گفت: امسال برای انجام کارهای تبلیغ امور دینی و مذهبی در ماه مبارک رمضان 700مبلغ در این استان ساماندهی شده است، که از این تعداد مبلغ 400 مبلغ بومی، 100طلبه خواهر و 200نفر مبلغ نیز از دیگر استانهای کشور به استان بوشهر اعزام شده اند.
حجت الاسلام علی نعمت اللهی افزود: همچنین یک هزار مسجد و حسینیه در استان بوشهر برای برگزاری مراسم عبادی ماه مبارک رمضان غبارروبی و عطرافشانی شده است.
وی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، علاوه بر ارائه احکام و برگزاری جلسات تلاوت قرآنی تفسیر مفاهیم قرآنی نیز در راس برنامه های مبلغان قرار دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان این روحاینت با مخاطب شناسی خود متناسب با آن مطالب ارائه کنند، اظهار داشت: مخاطبان امروز با دیروز تفاوت های زیادی دارند، مخاطب را باید شناخت و با هنرمندی تمام ذهن او را جستجو کرد و پاسخ قانع کننده ای را به شبهات آنان ارائه کرد.
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