روحانیون هدایتگر نسل جوان باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش بعداز ظهر سه شنبه در گردهمایی مبلغان ایام ماه مبارک رمضان در بوشهر، اظهار داشت: امروز روحانیت پل ارتباطی بین نسل کنونی و قبل محسوب می‌ شوند و هدایت جامعه را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه دشمن با جنگ نرم به دنبال تحقق اهداف پلید خود است، افزود: نظام مقدس کشورمان در شرایط فعلی در معرض تهدیدات و توطئه‌ های فراوانی است اما با حضور رهبری فرزانه و ملتی وفادار، در مقابل همه این توطئه‌ ها سربلند بیرون آمده ایم.

استاندار بوشهر به توجه دولت به احیاء خانه ‌های عالم و توجه به مساجد و حسینیه‌ ها اشاره کرد و گفت: با توجه به کارکرد دینی و مذهبی خانه ‌های عالم، احیاء این خانه، مساجد و حسینیه ها یکی از جلوه ‌های مبارزه با جنگ نرم است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز گفت: امسال برای انجام کارهای تبلیغ امور دینی و مذهبی در ماه مبارک رمضان 700مبلغ در این استان ساماندهی شده است، که از این تعداد مبلغ 400 مبلغ بومی، 100طلبه خواهر و 200نفر مبلغ نیز از دیگر استانهای کشور به استان بوشهر اعزام شده اند .

حجت الاسلام علی نعمت اللهی افزود: همچنین یک هزار مسجد و حسینیه در استان بوشهر برای برگزاری مراسم عبادی ماه مبارک رمضان غبارروبی و عطرافشانی شده است .

وی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، علاوه بر ارائه احکام و برگزاری جلسات تلاوت قرآنی تفسیر مفاهیم قرآنی نیز در راس برنامه های مبلغان قرار دارد .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان این روحاینت با مخاطب شناسی خود متناسب با آن مطالب ارائه کنند، اظهار داشت: مخاطبان امروز با دیروز تفاوت های زیادی دارند، مخاطب را باید شناخت و با هنرمندی تمام ذهن او را جستجو کرد و پاسخ قانع کننده ‌ای را به شبهات آنان ارائه کرد.