12 تیم در اراک هلال ماه را رصد می کنند/ احتمال 10 درصدی رویت ماه

محمدعلی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: به منظور رویت هلال ماه رمضان، تیم‌های استهلال و رویت هلال ماه تا ساعاتی دیگر در ارتفاعات استان مرکزی مستقر می‌شوند.

وی با بیان اینکه 12 تیم رویت هلال ماه رمضان در ارتفاعات استان مستقر می‌شوند، گفت: از این تعداد سه تیم در اراک و یک تیم در دیگر ارتفاعات استان مستقر خواهند شد.

محمدعلی صالحی تصریح کرد: تیم‌های مستقر در اراک در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و پژوهشکده آموزش و پرورش مستقر می‌شوند و به رویت هلال ماه می‌پردازند.

وی افزود: از مجموع 12 تیم، یک تیم در کوه سد الغدیر ساوه، یک تیم در ورچه خمین، یک تیم در کوه محلات، یک تیم در نراق‌کوه نراق‌، یک تیم در قلعه قناق زرندیه، یک تیم، یک تیم در منطقه کوه ‌پناه تفرش، یک تیم در کوه امامزاده چهرقان کمیجان، یک تیم در گردنه گیان و یک تیم در کوه پیست اسکی آستانه مستقر می‌شوند.

وی در ادامه گفت: تیم‌ها متشکل از متخصصان علم نجوم و کارشناسان حرفه‌ای نجوم هستند که با وجود سختی رویت هلال به این امر می‌پردازند.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی با بیان اینکه تیم‌های رویت هلال استان از کم‌ترین امکانات برخوردار هستند، گفت: اعضای تیم رویت هلال ماه از کم‌ترین امکانات بهترین استفاده را می‌برند، ضمن اینکه در ماه شعبان نیز به عنوان تیم های برتر در سطح کشور شناخته شدند.